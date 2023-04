Espert pidió incorporarse a Juntos por el Cambio

Miércoles, 26 de abril de 2023

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, aseguró este miércoles que el diputado nacional por la Libertad Avanza José Luis Espert solicitó sumarse a Juntos por el Cambio, una propuesta que, según adelantó Ferraro

"Como Presidente de la Coalición Cívica ARI, recibí una carta de José Luis Espert, del espacio Avanza Libertad, en que expresa su preocupación por la crisis económica de un gobierno sin rumbo. En ella propone ampliar el espacio opositor, sumándose a Juntos por el Cambio para aunar esfuerzos y llevar adelante las políticas de estado que permitan superar la decadencia y promover el progreso y desarrollo sostenido del país", publicó Ferraro en su cuenta de Twitter.



"Para la Coalición Cívica, Juntos por el Cambio debe ser siempre un espacio amplio, que sume a todos aquellos que defiendan la democracia, la libertad, el humanismo y los valores republicanos. Por eso apoyo la propuesta de Avanza Libertad de sumarse a nuestro espacio. El país necesita de cada uno de nosotros para salir adelante", concluyó.



El mensaje fue publicado horas después de que el Auditor general de la Nación, Miguel Angel Pichetto, confirmara que Juntos por el Cambio analiza sumar a Espert al espacio y luego del encuentro para discutir la situación económica que mantuvieron este martes, en medio de la corrida cambiaria, el presidente del PRO, Federico Angelini, el de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, y el de la UCR, Gerardo Morales.





“Ayer tuvimos una reunión y yo tengo una mirada totalmente positiva (sobre la incorporación del libertario). Me parece que también el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y el presidente de la Coalición Cívica están de acuerdo", señaló el excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri y actual precandidato a presidente.



"Me parece que es interesante sumar a JxC a José Luis Espert con su partido, que incorpora además una corriente de pensamiento liberal y consolida el frente opositor. Habíamos quedado en que se sumara al debate al que hemos convocado también a los economistas para tener un diagnóstico certero del proceso económico que vive la Argentina”, explicó.



Y adelantó: “En lo personal y en lo político habíamos avanzado, quedó pendiente una respuesta de (Federico) Angelini, el representante de Pro, pero yo creo que hay que sumar antes que restar".



"Me parece que en política siempre es conveniente eso y que ampliamos además la base con una corriente muy interesante que tiene impacto en el principal distrito del país”, agregó Pichetto en referencia a la provincia de Buenos Aires, dando a entender que sería uno de los competidores de JxC a candidato a gobernador junto con Diego Santilli y Cristian Ritondo.



“Estaría dentro de la coalición. Con lo cual, en el proceso de las primarias, cualquiera sea el resultado, sumaría a la coalición en la estructura de los votos que se cuentan después”, reflexionó en ese sentido.