Llaman a la población a extremar las medidas de prevención por Dengue Miércoles, 26 de abril de 2023 Eliminar los criaderos de mosquitos que puedan existir en los hogares, no automedicarse y ante síntomas como fiebre y dolor generalizado, entre otros, concurrir a la consulta médica, entre las principales recomendaciones del titular de Salud Pública.

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, se refirió hoy a la situación epidemiológica por enfermedades vectoriales, principalmente el Dengue. En este sentido, llamó a la población a extremar las medidas de prevención y a eliminar los criaderos de mosquitos que puedan existir en los hogares, no automedicarse y ante síntomas, concurrir a la consulta médica.



“La situación es preocupante, tenemos muchos casos. Si bien el acumulado es alto, de 670 casos, tenemos activos alrededor de 110. Esto implica que hay personas que se están recuperando pero también otros que se están contagiando y a esas personas que no se han contagiado aún es a las que principalmente enviamos el mensaje de recomendación”, dijo el ministro Ricardo Cardozo y remarcó: “Pedimos que tomen todas las medidas que emitimos constantemente”.



A la fecha, el acumulado de casos de Dengue de la temporada es de 673; y de Chikungunya 73.



En cuanto a los síntomas, indicó que son “fundamentalmente fiebre, que puede llegar a ser alta, dolor generalizado, sobre todo articulares, dolor retrocular, sensación de cansancio a veces vómitos y diarrea y síntomas hemorrágicos, en aquellos casos que son más delicados”.



Ante cualquiera de estos síntomas, recomendó “concurrir a la consulta precozmente por varias cuestiones, primero por un tema de la salud propia, y otra, porque si uno diagnostica precozmente el Dengue puede tomar medidas rápidas, como para evitar la propagación en el círculo familiar y en el social”.



La Dirección general de Epidemiología trabaja junto con sus áreas técnicas en todas las localidades de la provincia y en articulación con las autoridades locales e instituciones como la Cruz Roja, la Policía de Corrientes y la Escuela de Cadetes, entre otros.