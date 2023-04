Valdés dio la bienvenida a productores del país y del extranjero que participan en el Congreso Mundial Brangus

Miércoles, 26 de abril de 2023

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, esta noche en el patio de la Gobernación, participó del Cocktail de Apertura del Congreso Mundial Brangus 2023, y destacó la importancia de la mejora genética para la producción.

Además, agradeció la presencia de representantes de países de todo el mundo y enfatizó en la importancia del trabajo en conjunto entre los productores y el Estado para lograr el éxito.



En este contexto, se dio lectura del Decreto Nº 865 que declara “De Interés Provincial” al Congreso Mundial Brangus “La experiencia argentina” que, organizado por la Asociación Argentina de Brangus (AAB) y Expoagro, se realiza en las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe del 19 al 27 de abril de 2023.







Gobernador Valdés



Al expresarse el gobernador, Gustavo Valdés indicó que este Congreso Mundial de Brangus 2023 “para nosotros es fundamental, sobre todo salir a generar desde una provincia argentina genética, y comenzar a trabajar en la mejora de la raza y el potencial que tiene el Brangus en corrientes, y es relevante cumplir con ese desafío enorme que tiene la producción”.



Hoy la frontera se va achicando, se va ensanchando la agrícola, pero nosotros tenemos que ser más inteligentes, con menor campo tenemos que producir más y tenemos que producir más calidad. Ambos desafíos. Creo que para eso lo ideal es que nos juntemos, que podamos tener asociaciones de distintas partes del mundo y salir a generar lo mejor de la genética.



“Nosotros generamos productos de excelencia, creo que tenemos que creer en nuestros productores, creer en lo que hacemos”, resaltó Valdés y agregó que “hoy estamos reconociendo al hombre y a la mujer de campo porque tienen la experiencia de poder realizar un producto de excelencia de nivel mundial y que lo podemos hacer mejor”.



Seguidamente, el Mandatario consideró que “la producción” para seguir creciendo “tiene que ir de la mano con el Estado” porque es el que “tiene que generar las condiciones para el crecimiento, para la mejora y para acompañar al productor, y no existe otro camino, ni otro modo y otra forma”.



“Hemos sufrido los correntinos una seca de proporciones enormes, que tiene que ver con el cambio climático”, recordó Valdés y por ello “tomamos una medida que realmente es importante, durante el año que pasó, nos hemos cobrado un peso de impuestos inmobiliarios, dejamos que esa plata esté en el bolsillo de los productores”, y puso de relieve que “este año tampoco estamos cobrando impuestos inmobiliarios porque necesitamos seguir con esa política de incentivos”, refiriéndose al pequeño productor.



Seguidamente, el gobernador Gustavo Valdés expresó que “es el Estado, el que genera las condiciones de mejora, por eso no es de extrañar que el éxito no es una casualidad, el éxito es producto de una causalidad”, y agregó que “la causalidad se da cuando se combinan los factores, se combinan los productores, se combina un Estado que está interesado en realmente seguir mejorando, seguir mejorando los caminos rurales, electrificación, se combinan las asociaciones de productores como la sociedad rural, donde se tratan también objetivos que son claros”.



“Cuando muchos no creen, tenemos que empeñar y cumplir la palabra, nos habíamos comprometido a hacer este mundial Brangus y a traerlo a la provincia de Corrientes y quiero agradecer a su presidente Víctor, querido amigo, que has dicho que veníamos a Corrientes y que hoy estamos haciendo este mundial cumpliendo tu palabra y trayendo esta raza a la provincia de Corrientes por primera vez como mundial” puntualizó Valdés y luego agradeció “a la sociedad rural de Corrientes, a toda la sociedades rurales, porque nos comprometimos a hacer obras, nos comprometimos a mejorar infraestructura”.



En ese sentido, el Gobernador contó que “invertir en infraestructura, no es dar ventaja a un productor sobre otro, es generar ventaja a un escenario para que nosotros podamos mostrar como correntinos orgullosamente lo que tenemos, que es nuestro ganado, nuestra ganadería” y añadió que “nosotros estamos mostrando lo mejor de la raza, para eso tenemos que tener un escenario, para eso tenemos que tener infraestructura, para eso tenemos que tener una colaboración entre las asociaciones rurales y el gobierno de la provincia de Corrientes y el gobierno está justamente para desarrollar este tipo de asociaciones”.



Para finalizar, el Gobernador agradeció a la Sociedad Rural de Corrientes y Exponencial por su colaboración, e invitó a los participantes a disfrutar de la hospitalidad de la Provincia y a seguir “trabajando juntos para mejorar la producción”.







Director de la Asociación Argentina de Brangus



Por su parte, el presidente del Comité Organizador y director de la Asociación Argentina de Brangus, Martín Goldstein, agradeció al gobernador, Gustavo Valdés, y a su equipo de trabajo “por entender la producción en el Congreso Mundial de Brangus que se desarrolla en cuatro provincias argentinas, sin grietas”.



En este contexto, aseguró que “los criadores generan divisas para el país y trabajan juntos para el mismo objetivo”, y agregó como cierre que “la noticia es que acá no hay grieta, el Estado, la sociedad rural, las empresas privadas, las entidades civiles, todas trabajando para el mismo lado y por el mismo objetivo”.







Presidente de la Asociación Argentina de Brangus



Asimismo, el presidente de la Asociación Argentina de Brangus, Victor Narvajas, destacó la importancia de la ganadería en el desarrollo humano y explicó que gracias a la planificación, “los planes de trabajo en esta actividad se mantienen a pesar de las coyunturas adversas”.



También, Narvajas mencionó la necesidad de retomar los ideales y proyectos de país que hicieron grande a Argentina en el pasado refiriéndose a “los sucesivos gobernadores de la provincia de Corrientes que apoyaban a las sociedades rurales del interior como promotoras de la incorporación de genética bovina.”



Por último, Narvajas agradeció el acompañamiento y entusiasmo de los participantes y del Gobierno provincial.







Presencias



Participaron en esta ocasión junto al gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés; la esposa del Gobernador, Cristina Garro; el vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Senadores, Henry Fink; ministros del Poder Ejecutivo; el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassaro; legisladores nacionales y provinciales; el presidente de la Asociación Argentina de Brangus, Víctor Navajas; el presidente del comité organizador y director de la Asociación Argentina de Brangus, Martín Goldstein; secretarios y subsecretarios del Gobierno provincial; intendentes municipales de localidades vecinas; presidentes de entes autárquicos; directivos de asociaciones de Brangus de los siguientes países: Australia, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Ciudad de África, Tailandia y Uruguay; autoridades de asociaciones de otras razas de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Salta, Tucumán, Santiago del Ejero, Córdoba, La Rioja y San Luis, entre otras, y demás autoridades.