Valdés encabezó la presentación de candidatos en ECO+Vamos Corrientes

Martes, 25 de abril de 2023

Este acto tuvo lugar en la sede de la Sociedad Española, ocasión en la que el Mandatario provincial, junto al intendente capitalino Eduardo Tassano

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este martes la primera presentación de candidatos de ECO+Vamos Corrientes, tras la oficialización de listas el sábado último, rumbo a las elecciones del 11 de junio en la provincia. Aseguró que "proyectamos una gran Capital, con una idea de ciudad de progreso y crecimiento, trabajando juntos", porque "ese es el desafío y el camino” para lograr "obras fundamentales que mejoran la calidad de vida de los vecinos”.



La presentación se realizó durante la mañana en el tradicional edificio ubicado en España 530 de la ciudad de Corrientes, con una presencia masiva de público. En ese marco y con televisación en vivo, fueron presentados, uno a uno, primero, los candidatos a concejales capitalinos, luego a diputados provinciales y finalmente a senadores provinciales, quienes se pondrán a consideración de la ciudadanía en las elecciones del próximo 11 de junio, junto a los demás candidatos locales en más de 60 municipios correntinos que renovarán también sus respectivos parlamentos en esa fecha.



Candidatos a concejales capitalinos: 1) Marcos Amarilla (UCR); 2) Sandra Olivera (ARI); 3) Mateo Rodríguez (ELI); 4) Liliana Cano (UCR); 5) Jorge Campos (Partido Liberal); 6) Rocío Báez (CICO); 7) Jorge Benítez Sivori )partido Popular); 8) Catarina Giménez (Partido Auténtico); 9) Jorge Prietto Piragine (PRO).

Candidatos a diputados provinciales: 1) Pedro Cassani; 2) Lorena Lazaroff; 3) Norberto Ast; 4) Silvia Galarza; 5) José Vasel; 6) Valeria Pavón; 7) Eduardo Hardoy; 8) Ana Gabriela Améndola; 9) Jesús Méndez; 10) Eliana Nazer; 11) Victor Vallejos; 12) Lucía Pereyra; 13) Antonio Barros Perkins; 14) Sabrina Coronel; 15) Néstor Frette.

Candidatos a senadores provinciales: 1) Ricardo Colombi; 2) Sonia Quintana; 3) Sergio, Flinta; 4) Lucrecia Lértora; 5) Joselino Fernández Blanco.



Al dirigir su mensaje, el gobernador Gustavo Valdés dijo “llegó el gran día, estos son nuestros candidatos que ponemos a consideración para toda la sociedad correntina”, agradeciendo y reconociendo además el compromiso que pone la “militancia en cada uno de los partidos que componen esta alianza, que es la consecuencia de un deseo de fuerza y permanente desarrollo y transformación para la Provincia”.

Al continuar, el jefe del ejecutivo provincial dejó en claro que en este contexto de crisis por el que atraviesa el país. “nosotros debemos dar el ejemplo de no más peleas entre la dirigencia política, dejando atrás las diferencias los egos y apetencias personales”, ya que los “los intereses de los correntinos están por encima de todo”.

“Después de 40 años de democracia ya es hora de dejar atrás las discordias y apostar a buscar las coincidencias con el otro”, señaló Valdés.

Para Valdés, esta alianza de Gobierno se construyó no solo para ganar una elección, sino también para fomentar un “futuro de paz y armonía para los correntinos y nuestros hijos”.

Seguidamente, el gobernador, con la mirada puesta en el intendente capitalino, Eduardo Tassano, subrayó el trabajo codo a codo Provincia – Municipio, logrando “obras fundamentales que mejoran la calidad de vida de los vecinos”.

“Proyectamos una gran Capital, con una idea de ciudad de progreso y crecimiento, trabajando juntos, ese es el desafío y el camino”, acotó.

Luego, Valdés manifestó que en la elección del 11 de junio “ponemos a consideración un modelo de gestión”, sabiendo que lo “estamos haciendo bien, pero es necesario llevar un mensaje claro y con convicción a todos los correntinos sobre lo que hicimos y lo que tenemos pensado hacer”.

“En la Provincia, tenemos un rumbo, un trabajo importante. Una estrategia a 10 años para adelante, con una planificación de desarrollo a largo plazo”, señaló Valdés, trayendo también a colación que con 10 gobernadores “trabajamos juntos en un espacio como los es el Norte Grande, donde sentamos para hacer las bases del desarrollo luego de tantos años de postergación”.

“Estos hombres y mujeres representan nuestras ideas y objetivos. Combinamos juventud y experiencia y por vez primera en la historia de Corrientes las listas se conforman mitad mujeres y mitad hombres”, puntualizó Valdés, destacando a su vez la implementación del voto joven a partir de esta elección.

En tanto, el Mandatario habló sobre la necesidad de darle oportunidades a los jóvenes, para que “puedan nacer, vivir y crecer en nuestra Provincia, otorgándoles trabajo digno y esperanza, para que no tengan que emigrar”.

Para concluir, Valdés declaró que hay sectores que “buscarán confundirnos, pero no les vamos a dar el gusto, contamos con hombres y mujeres comprometidos con este proyecto y el rumbo que queremos para para ganar el 11 de junio en Corrientes”.



Marcos Amarilla



Marcos Amarilla, actual titular del Instituto de Previsión Social, encabeza la lista de concejales, dijo que es fundamental pensar en una ciudad pujante de acá a 20 años, con “mejoras, ordenamiento y crecimiento en obras”.

Mencionó entre ellas el Parque Industrial, Polo Tecnológico, apostando a seguir desarrollando “turismo de excelencia”, resaltando que es menester aprovechar y darles oportunidades a los “jóvenes, por todo el empuje y las ganas de progresar que exhiben”.

Amarilla valoró también el trabajo conjunto Provincia – Municipio y anheló que en unos meses, también voto de por medio “Nación nos va a estar acompañando a través del cambio que reclaman todos los argentinos”.



Lorena Lazaroff



La candidata a renovar su banca de diputada provincial, Lorena Lazaroff, se mostró orgullosa de formar “parte de este gran equipo” y remarcó la importancia de haber aprobado en la Legislatura leyes claves como la de paridad de género y voto joven. “Gracias a ello vamos a tener más mujeres que nos representen en la Legislatura y en el Concejo Deliberante, eso es ir para adelante”, puso de relieve Lazaroff.

“La gestión y el liderazgo del gobernador Gustavo Valdés es sinónimo de esperanza y futuro para todos los correntinos”, manifestó con énfasis Lazaroff, que finalizó haciendo votos para que con el voto de los argentinos, en diciembre se le diga “basta al populismo y a la pobreza”.



Pedro Cassani



A su turno el actual presidente de la Cámara de Diputados y candidato en primer término a renovar su banca, Pedro Cassani, expresó que “esta es una elección clave para la Provincia, ya que ponemos a consideración de la sociedad lo que venimos haciendo, desarrollo, modernización, crecimiento, de la mano de un gobernador como Valdés, comprometido con los correntinos”.

Cassani valoró que desde la Legislatura se acompañe un trabajo fluido con las distintas comunas e intendentes, para lo cual fue “clave la aprobación en tiempo y forma de los presupuestos”, que redunda también en el normal funcionamiento de los distintos poderes de la Provincia.

“En este espacio tenemos mujeres y obras que conocen la realidad y nos permitirán seguir avanzando en un Plan Estratégico y Participativo”, consideró Cassani, agregando que “debemos poner en valor lo hecho y apuntar a consolidar y fortalecer lo logrado”.

“Vamos a llegar con un mensaje claro a la ciudadanía, contagiando esperanza, federalismo, para un mañana mejor a nivel país, pese a la situación crítica por la que atravesamos los argentinos. En Corrientes se vive y se trabaja en paz y tenemos por delante el desafío de que a nuestra gente cada vez le vaya mejor”, finalizó Cassani.

Se vive en paz y se trabaja para que a la gente le vaya mejor.



Sonia Quintana



Sonia Quintana, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer es la candidata en segundo lugar a senadora provincial. En su introducción aprovechó para resaltar que “recorremos la Provincia para hacer valer los derechos de las mujeres, con una perspectiva de género e igualdad, que es lo que voy a llevar como bandera a la Legislatura”.

Quintana hizo público su compromiso de aportar su grano de arena en pos del “desarrollo, la inclusión y la modernización”, como pilares para mejorar la calidad de vida de los correntinos.

Asimismo, aseguró que habrá un “pleno acompañamiento a los jóvenes, para darles igualdad de oportunidades y que crezcan en una Provincia pujante”.



Ricardo Colombi



Ricardo Colombi, que va por la renovación de su banca de senador provincial, dijo en primer lugar que el “modelo correntino es un ejemplo para el país” y afirmó que el objetivo es que la “ciudadanía sientan que con nuestros candidatos se van a sentir bien representados, priorizando siempre el interés de todos los correntinos”.

“Esta fortaleza que tenemos debe ser ratificada con compromiso y trabajo, recorriendo toda la Provincia”, dijo con tono firme Colombi, para quién la elección provincial del 11 de junio debe ser un faro que proyecte luego lo que será la nacional, en la que también hay que dejar bien en claro que “Corrientes no debe seguir siendo discriminada, somos parte del país, por historia, trayectoria y sangre derramada”.

Finalizando, Colombi instó a seguir transitando juntos por el “camino del desarrollo”, sabiendo que “hay necesidades que atender en la gente, por lo cual debemos darles respuestas a sus demandas”.