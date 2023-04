Ex Vía: El pavimento llegó hasta casi su cruce con Las Heras Lunes, 24 de abril de 2023 El Gobierno Provincial pavimentó la calle Ex Vía entre General Paz hasta casi Las Heras, intersección esta última donde se está construyendo una cámara de enlace tras la construcción de un ducto de desagüe de casi 200 metros por donde drenará toda el agua de lluvia de la zona.

La idea es unir el pavimento con la avenida Teniente Ibáñez, dado que dicho tramo de Ex Vía ya cuenta con cordón cuneta y suelo consolidado con ripio.



Estas obras son ejecutadas por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de equipos de Vialidad Urbana y favorecerá la interconexión vial en el sector, alivianando el tránsito de la avenida Maipú y el vínculo con avenida Pedro Ferre.



El pavimento de Ex Vía, que parte de su cruce con General Paz llega hasta casi Las Heras y es del tipo simple urbano, de 20 centímetros de espesor, con una calzada de 7 metros promedio con cordón.



Finalizados los trabajos de construcción de cámaras de registro (bocas de Tormenta) y de enlace del entubado que se une con el ducto colector mayor de Teniente Ibáñez, las tareas de pavimentación continuarán hacia el sur.



Todas estas obras son ejecutadas por Administración con personal capacitado y maquinarias propias del Estado Provincial.