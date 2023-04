El ICAA convocó a audiencia ambiental proyecto áridos en Mocoretá

Lunes, 24 de abril de 2023

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) convocó a Audiencia Pública Ambiental para el proyecto de exploración, explotación y producción de áridos, en Colonia San Gregorio, Cuarta Sección Rural de la ciudad de Mocoretá, Departamento Monte Caseros.



La audiencia ambiental se realizará el próximo 11 de mayo a las 17 horas en el salón del Centro de Jubilados Mocoví ubicado en Santa Catalina Nº 695 de la localidad de Mocoretá. Las personas interesadas en realizar exposiciones orales deberán inscribirse en el Registro de Participantes que estará habilitado al efecto hasta el próximo 9 de mayo. Para presenciar la audiencia no se requiere inscripción.



La versión digital del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y/o del Informe No Técnico que se somete a consulta y la inscripción al Registro de Participantes puede realizarse en la sede del ICAA ubicado en calle Bolívar Nº 2275 de la Ciudad de Corrientes en el horario de 8 a 12:30 horas, o a la siguiente dirección de correo electrónico: gerenciaambientalicaa@gmail.com. De igual manera en la Delegación del Ministerio de la Producción, calle Gral. Roca Nº 687 de la Ciudad de Mocoretá, en los horarios de 8 a 12:30.



Los interesados en efectuar exposiciones orales, además de inscribirse, deberán presentar por escrito un informe que refleje el interés particular en el proyecto y contenido de la exposición a efectuar, el que deberá presentarse con antelación al cierre del Registro de Participantes. Informar si actúa en representación, en cuyo caso deberá acreditar Personería Jurídica mediante el instrumento legal correspondiente. Podrá acompañarse toda otra documentación relacionada con el objeto de la Audiencia Pública Ambiental. El edicto de la convocatoria está disponible en el sitio web del ICAA www.icaa.gov.ar