El PJ convocó a un Congreso para el 16 de mayo, tras el anuncio de Alberto Fernández Viernes, 21 de abril de 2023 El Presidente encabezó la reunión del Consejo Directivo. Es la primera decisión partidaria del Frente de Todos luego de que el mandatario nacional declinara ir por la reelección. No se definió si habrá o no PASO para definir el candidato presidencial.

Acompañado del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el presidente Alberto Fernández llegó a la sede de la calle Matheu, cerca de las 18.15 para encabezar la reunión del Consejo del PJ.



Tras su llegada, se bajaron las cortinas del edificio donde se sitúa la sede histórica del PJ para dar comienzo a la jornada.



Cerca de las 19 se conoció la primera novedad de la reunión: el consejo convocó a un congreso partidario en el microestadio del club Ferro, en la ciudad de Buenos Aires, para el próximo martes 16 de mayo, según confirmaron fuentes partidarias.



Luego se sumó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que tras del encuentro ofició de vocero. «Estuvimos cumpliendo con todos los requisitos que pone el partido con convocatorias y fechas, una reunión que ha transcurrido», sostuvo el mandatario provincial.



En declaraciones a la prensa en la puerta del PJ, Kicillof evitó confirmar si habrá PASO o no y consideró que «encontrar candidatos de consenso o unidad, será parte de esa misma estrategia» que definirá el partido.



La decisión de Fernández de no ir por un segundo mandato abre la puerta a una descompresión de tensión en el oficialismo, aunque se mantiene la disputa por si finalmente habrá o no primarias para definir al candidato.



El anuncio efectuado este viernes por la mañana despertó buenas respuestas de parte de los gobernadores y del kirchnerismo, que destacó el nuevo escenario que se despliega rumbo a las elecciones.



Quiénes participaron

Entre los invitados al cónclave partidario se encuentran el jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; los ministros nacionales Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores) y Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social).



También serán de la partida el triunviro de la CGT Héctor Daer; el diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el referente de Camioneros Pablo Moyano; los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa), entre otros.