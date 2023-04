Alberto Fernández no será candidato: cómo lo reflejaron los diarios del mundo Viernes, 21 de abril de 2023 Los distintos medios internacionales se hicieron eco del anuncio del Presidente y ya se preguntan si Cristina Kirchner se postulará por el Frente de Todos.

Por su parte, los medios internacionales no tardaron en hacerse eco de la noticia y replicar lo acontecido como una verdadera bomba política que, seguramente, tendrá su onda expansiva en otros países del mundo.



Además de difundir la novedad, muchos ya se preguntan si la baja del actual jefe de Estado tiene que ver con la posibilidad de que Cristina Kirchner tome las riendas del Frente de Todos y se postule como candidata a presidenta.



El impacto en Sudamérica

El diario El País de Uruguay tituló: "Sorpresa en Argentina: Alberto Fernández se bajó de la Candidatura Presidencial", dejando en claro el impacto que puede provocar esta decisión en los lazos regionales.



En tanto, Folha de São Paulo de Brasil remarcó que la baja a la reelección se da en un contexto de "crisis económica y alto nivel de imagen negativa", mientras que El Mercurio de Chile fue igual de contundente: "En medio de alza de inflación y problemas internos, Alberto Fernández anuncia que no irá a la reelección".



Por su parte, el portal ABC de Paraguay detalló: "Presidente argentino descarta reelección", para luego sembrar la incertidumbre sobre el futuro del Frente de Todos y la posibilidad de una participación aún más activa de la actual vicepresidenta. "El anuncio lo hizo hoy. La coalición de centro izquierda, a la que pertenece, Frente de Todos, aún no define candidato. ¿Vuelve Cristina Kirchner?", acentuó.



Finalmente, El Deber de Bolivia informó sin entrar en mayores detalles: "Presidente Alberto Fernández desiste de presentarse a la reelección en Argentina".



Qué dice Estados Unidos y Europa

Uno de los primeros medios en replicar este asunto fue El País de España: "El presidente argentino, Alberto Fernández, anuncia que no se presentará a la reelección", al mismo tiempo que analizó que "en el kirchnerismo la situación política es más complicada luego de que Cristina Kirchner se bajara de la pelea".



En cambio, la CNN en español no descartó la postulación de la exprimera mandataria: "La gran duda es saber si Cristina Kirchner será candidata", luego de haber anunciado que "Alberto Fernández anunció que no buscará la reelección".