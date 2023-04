La ministra de Educación y el Embajador de EEUU visitaron la Escuela N°404

Viernes, 21 de abril de 2023

Entregaron equipamiento, parlantes, laptops, libros de cuento en inglés y sets de arte, en el marco de las celebraciones por el ducentésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Estados Unidos.

La ministra de Educación, Práxedes López, y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, visitaron esta mañana la Escuela N.º 404 "Dr. Eduardo Wilde".







En este sentido, la titular de la cartera educativa provincial dio la bienvenida al Embajador y luego destacó el valor que representa la visita del funcionario para toda la comunidad educativa y destacó: “Cuando hablamos de intercambio, no solo nos referimos al de los alumnos, sino, también, el de los saberes, hemos realizado una capacitación junto con la Embajada de Emprendedores y Escuelas del Nivel Secundario para promover el liderazgo, para crear lazos es fundamental las capacitaciones que enriquezcan a la educación”.





“Les comento que su presencia en este establecimiento educativo es gracias a una docente de inglés, realmente me llena de satisfacción que esas acciones puedan promover esa fortaleza que necesitamos para que nuestros alumnos puedan tener en este mundo globalizado las oportunidades necesarias, por eso celebró que en todas las escuelas primarias de la provincia tengamos desde las aulas, a docentes que promuevan esas acciones”, dijo la Ministra y luego contó su experiencia en el mes de enero cuando visitó Washington en donde pudo visitar establecimientos educativos y dialogar con docentes argentinos que les contaron su experiencia educativa en ese país.





Por su parte el Embajador Stanley insto a los alumnos a cumplir sus objetivos: “A veces uno tiene una idea y si ejecuta la idea puede llegar a algo muy interesante, no todas las ideas son buenas, ni tampoco todas las ideas son malas y cada vez que uno tiene que tomar una decisión en la vida se tiene que preguntar si es algo bueno o malo, pero ustedes tienen el poder de decidir cuáles son las ideas que quieren seguir. Quizás algún día haya un embajador en Estados Unidos que venga a mostrar un proyecto de Corrientes, y el embajador de Argentina en EEUU diga, hubo un chico en Corrientes que tuvo esta idea y este fue un chico que cambio el mundo. La otra lección que les quiero transmitir es la importancia de entender al otro, ahora ustedes tienen clases de inglés, y yo estoy tomando clases de español y lo que tienen que aprender es que nuestros países son muy parecidos, somos naciones de inmigrantes que vinieron de Europa la mayoría. Quisiera plantarles una idea, que piensen lo bueno que sería para ustedes y nosotros, poder pasar seis meses o un año en Estados Unidos, nuestra Embajada ayuda a lograr estos programas, todos estos ex becarios que están aquí presentes son personas que participaron de programas de intercambio y que viajaron a Estados Unidos. El inglés los va a ayudar en todo lo quieran hacer en la vida, si deciden ser programadores, electricistas, médicos, el inglés siempre los va a ayudar, les juro que no es una pérdida de tiempo, estamos muy orgullosos de donarles los útiles, computadora, los van a conectar con el mundo”.







Autoridades



El subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navías, presidenta del Consejo General de Educación, Silvina Rollet, directora de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, Clarisa Godoy, referente de la Cooperación Internacional Educativa, Sara Lanari, directora de la Escuela N.º 404, Nora Cura, equipos Técnicos del Bilingüe, alumnos, docentes y demás autoridades.







Cabe destacar que la Escuela N.º 404, trabaja, como en todos los establecimientos educativos, con los libros: "Made In Corrientes 1,2, 3" que fueron elaborados por el Ministerio de Educación a través de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe junto a la comisión redactora del proyecto MiC.