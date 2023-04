Valdés encabezó la apertura de la 1° Jornada sobre Inteligencia Artificial de Corrientes

Viernes, 21 de abril de 2023

Ante un colmado auditorio “Julián Zini” en el Centro Administrativo capitalino, el gobernador Gustavo Valdés realizó este viernes la apertura formal de la Primera Jornada sobre Inteligencia Artificial (IA) de la Provincia de Corrientes.



El mandatario destacó que el evento es fundamental para interiorizarse en las últimas tendencias en IA, como también en su aplicación para fomentar su investigación y desarrollo.



En ese sentido, comentó que Corrientes ya comenzó a trabajar en un Observatorio Provincial de Inteligencia Artificial con el que “analizamos y documentamos su incidencia en el sistema educativo y, próximamente, lo aplicaremos a otras áreas: seguridad, salud, producción, transporte y turismo”.



Subrayó además que “continuamos avanzando en la aplicación de nueva tecnología a la gestión y llevando adelante distintos proyectos innovadores”, con el objetivo de recabar información útil para tomar decisiones y, así, “posicionar a la provincia como una pionera en la materia”.



El evento fue organizado por el Gobierno Provincial, a través de la subsecretaría de Sistemas de la información (SUSTI) y la Dirección de Estadísticas y Censos, a cargo de Federico Ojeda y de Francisco Bosco, respectivamente.



Cabe destacar que Corrientes apunta a ser pionera en el uso e investigación de la IA que ya está siendo utilizada en la Subsecretaria de Sistemas y Tecnologías de la Información en distintos proyectos en innovación, tecnológica inclusiva, impresión 3D y gayming.



De esta manera, dicha Jornada fue el puntapié inicial para el uso e investigación de la Inteligencia Artificial en la provincia.



La Jornada bajo el formato de conferencia, contó con la participación de distintos expertos a nivel nacional sobre inteligencia artificial, destacándose la participación de Fredy Vivas, CEO de la empresa RockingData, profesor de la Universidad de San Andrés y autor del Libro Como piensan las Maquinas.



Participaron empresas privadas de la provincia que utilizan IA y en la ocasión se pusieron de manifiesto experiencias de uso de la IA par parte de la Universidad Nacional del Nordeste y distintas áreas del Gobierno provincial.



Gobernador Valdés



“Uno de los ejes que nosotros tenemos como Estado provincial tiene que ver con la modernización, porque el mundo está cambiando mucho más rápido, debido al gran salto tecnológico”, inició su alocución el gobernador Gustavo Valdés, ante el auditorio.



En este marco, el gobernador sostuvo que desde el Gobierno se debe plantear “cuál es la responsabilidad del Estado respecto de la inteligencia artificial”, y “darle un envión” en materia de inversión.



“Si el Estado no tiene una estrategia para desarrollar troncales de fibra óptica, nuestra inteligencia artificial va a ser mucho más lenta”, adelantó Valdés, manifestando su interés por la cuestión.



En este sentido, el gobernador recordó que desde el Gobierno provincial se genera una empresa tecnológica como TELCO, “donde podamos llegar hasta el último de los rincones, porque el sector privado no va a terminar invirtiendo en troncales, por ejemplo, de Carlos Pellegrini”.



Además, el mandatario destacó “el enorme trabajo de supervisión que venimos haciendo con la SUSTI”, a la vez que remarcó la importancia de la labor en materia educativa, aplicada a la tecnología.



Respecto, justamente, a la educación, Valdés dio cuenta que “primero tenemos que generar los contenidos, porque la inteligencia artificial termina tomando y resolviendo cuestiones que están en la red”.



En este contexto, el mandatario también sostuvo que “el docente no es reemplazable por la tecnología”, ya que “tenés que controlar al chico, ver cómo está, si se enferma, etcétera”. “A alguien le tenés que enseñar valores y costumbres”, añadió el mismo.



Por otra parte, en relación a su viaje institucional hacia Israel, el gobernador destacó que aquella nación de medio oriente tiene un producto bruto que es superior a la República Argentina, a pesar de su limitada superficie. “Esto tiene que ver con la generación del conocimiento”, expresó, sosteniendo que “el conocimiento está yendo hacia la tecnología, hacia la generación de todo tipo de programación”.



“Hay otro nivel, que es hacia donde nosotros tenemos que apuntar”, agregó el mismo titular del Ejecutivo, instando a los expositores presentes en el auditorio “a que sigan avanzando, y trabajando mucho en esto”, dándole la bienvenida a todos los presentes en la conferencia.



Para concluir, Valdés resaltó que es visible el “enorme talento nuestra gente, su creatividad y las enormes posibilidades de desarrollo y progreso que se abren a partir de la inteligencia artificial y del uso de las nuevas tecnologías”.



Presencias



Asistieron a la Jornada, acompañando al gobernador Valdés, el intendente, Eduardo Tassano, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores nacionales y provinciales, concejales, autoridades del poder judicial, funcionarios de distintas áreas de gobierno e invitados especiales.