Libro y muestra sobre el primer colectivo de arte contemporáneo

Viernes, 21 de abril de 2023

El Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, encomendó la publicación de un libro y la realización de una muestra con el objetivo de rescatar la memoria del primer colectivo de arte contemporáneo de la Provincia

Yaguá Rincón, funcionó en la residencia abierta por el artista Richar de Itatí en 2007, en su cuarto de pensión frente al puerto de esta Capital.



El libro Yaguá Rincón tendrá una edición digital de descarga gratuita en el sitio del Instituto de Cultura de Corrientes; en tanto su versión impresa se presentará en el auditorio de la quinta edición de ArteCO 2023, a realizarse del 18 al 21 de mayo en el predio de la Ex Usina Eléctrica. Se inaugurará también una exposición homenaje, con curaduría de Gustavo Piñero y obras emblemáticas del grupo en dos locaciones: en la ex Usina y en un espacio especial del Hotel La Alondra.



El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, destacó sobre este colectivo de arte: "Pensaban y definían un momento de la historia del arte de Corrientes. Lo más valioso: sin dimensionar ni saber lo que estaban gestando en torno al arte contemporáneo".



Libro



El libro Yaguá Rincón es editado por el sello India Ediciones, dirigido por Eugenia Rodeyro y Victoria Blanco, con edición al cuidado de la periodista especializada, María Paula Zacharías. El mismo tiene casi 300 páginas, con más de 200 imágenes y textos de 15 autores. Además, cuenta con un apartado con recortes de prensa que hace al archivo documental de una época.



En la contratapa del libro, la editora María Paula Zacharías, escribió, "en 2007 se funda Yaguá Rincón, cuando un joven artista del interior de la Provincia, Richar De Itatí, invita a un grupo de artistas de distintos pueblos a reunirse en la habitación que alquilaba para vivir y trabajar en la planta alta de un viejo petit hotel devenido en pensión, frente al puerto de la ciudad de Corrientes. Alberto Ybarra, Jorge Efrén Silva, Mati Obregón, Fabián Roldán, Lucas Vera, Pali González, Walter Fernández, José Olivera, Aquiles Coppini, Zunilda Silva, Celeste Jacobo y muchos otros, se alientan, intercambian ideas sobre sus obras, crean otras en conjunto, organizan muestras, viajan, venden y se consagran".



El alma del proyecto Yagua, Richar de Itatí, expresó: "En esos tiempos estaba convencido de que la gestión cultural, si se dinamiza creativamente y logra transformar o demostrar realidades, puede ser considerada una obra de arte".



El pintor Alberto Ybarra, describe aquella legendaria esquina donde estaba la pensión: "Era una casa antigua que da a la esquina con un primer piso con balcones de hierro paquetones y con dos puertas de doble ancho. Una daba a la calle y era habitual toparse con que en la parte alta de la casa de enfrente (de la señora llamada Maquela), dejaba ver la silueta uno de sus perros (uno negro) quien miraba hacia la movida urbana (agitada allí) o también hacia el cielo, tal vez hacia alguna nube o como queriendo casi aullar de la emoción ahí, dominando todo, de extremo a extremo. Este animalito, mediano en tamaño, tal vez intuía constituirse en el ícono del lugar y más allá también".



En tanto la artista María Silvia Canteros, conocida como Emme, agrega que "este yaguá, perro centinela del arte, dio nombre a este lugar que para muchos y muchas fue refugio, encuentro, conocimiento, aprendizaje y sobre todo enchamigada dentro del arte en la ciudad de Corrientes".



Otro de los artistas, José Mazzanti, recuerda: "El espacio físico era o fue el ideal, con su carga de romanticismo bohemio, que se acoplaba al clima creativo, competitivo, emulativo, crítico y vivencial de todos y todas los de Yaguá Rincón. Se pasaron días y horas allí, trabajando, creando, charlando, debatiendo, discutiendo y, sobre todo, alimentando utopías. Cuando se exageraba en algún proyecto o personajes que caían con ganas de estar sin hacer, se decía elípticamente ´Artista Mentalista´".



Muestra



El curador de esta muestra, Gustavo Piñero, describió: "Yaguá Rincón no solo fue un grupo de artistas que trabajaron juntos, sino también un experimento social. Cuando no se coincide con las reglas de la sociedad en la que uno habita, quizás se puede crear una nueva, una pequeña comunidad aglutinada bajo intereses comunes. Un espacio de libertad en donde con iguales se dejan transcurrir las horas en debates o se trabaja en diversas obras, que en muchos casos devienen colectivas".



La muestra que se realizará en ArteCo 2023 está dividida en dos sedes que reflejan diversos tiempos de la vida de estos artistas de Yagua Rincón. Por un lado, los trabajos de los años 2008 y 2009, que muestran lo acontecido en esa época y una segunda parte de obras que los artistas siguieron desarrollando desde entonces hasta la actualidad.



Se destaca en el conjunto el trabajo colectivo de un cartel con la palabra Carne, donde un camión lleva pintado en su lateral una enorme imagen de Isabel Sarli, realizado de manera grupal. "¿Qué une a Richar de Itatí, Lucas Vera, Jorge Efren Silva, José Olivera, Paulino González, Mati Obregón, Fabian Roldan, Carlos Vivas, Walter Fernández, Alberto Ybarra, Celeste Jacobo, Silvia Valdez, Zunilda Silva, José Mazzanti y Aquiles Coppini? (y quizás algunos otros que pasaron por el taller). Conciencia social en unos, devoción manifiesta o particular creatividad en otros, y una profunda sensibilidad en todos”, expresaron.