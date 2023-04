Entregaron netbooks a estudiantes de Itatí y San Cosme

Jueves, 20 de abril de 2023

La ministra de Educación Práxedes López encabezó esta mañana los actos de entrega de netbooks del programa Incluir Futuro, a estudiantes de segundo año de las localidades de Itatí y San Cosme.



“Traigo el saludo del gobernador Gustavo Valdés, que por razones de agenda no pudo estar, pero me encomendó de manera especial que la entrega de netbooks no se detenga”, remarcó la ministra de Educación Práxedes López quien en ambos actos hizo especial hincapié en la importancia de los contenidos educativos que incluyen estas computadoras en las aplicaciones CorrientesPlay y EducaPlay.







“La computadora sola no es nada, lo que va a revolucionar la educación de Corrientes son los contenidos que fueron desarrollados por profesores correntinos, y que trabajamos desde la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales para CorrientesPlay y EducaPlay”, dijo la funcionaria y explicó: “Esto sirve para que ustedes (los alumnos) puedan reforzar los contenidos aprendidos en la escuela, también para repasar, para aprender de ESI, historia provincial y educación emocional entre otras cosas”.







La ministra se refrió también a la Inteligencia Artificial (IA) y adelantó: “Mañana tenemos un gran evento en Corrientes, donde se va a mostrar el uso de la Inteligencia Artificial en el nivel educativo, y para ello ya estamos trabajando en capacitaciones para los docentes”. En tal sentido remarcó: “Tenemos en claro que nuestros docentes son insustituibles, lo demostró la pandemia y lo demuestra todos los días las investigaciones que se realizan”. Además, dijo que el Gobierno Provincial tiene el compromiso de que los 133 mil alumnos que ingresaron este año terminen la escuela secundaria, y tiene el mismo compromiso con los estudiantes de las escuelas primarias.







A su turno, el director de Sistemas del Ministerio de Educación Carlos Encina habló del programa Incluir Futuro y dio detalles de los equipos que se entregaron. “El programa Incluir Futuro fue pensado y diseñado por el gobernador Gustavo Valdés en épocas de pandemia con la intención de que todos los alumnos del secundario reciban esta herramienta de estudio y de trabajo”, contó y dijo también que es estos equipos tienen uno de los últimos procesadores, tienen cuatro Gigas de memoria, 200 Gigas de almacenamiento y tienen la posibilidad de acceder a aplicaciones específicas para las distintas materias.



“Entre el año pasado y este, ya se entregaron más de 22 mil equipos. En el 2023 llevamos entregados más de 8 mil, hoy en Itati entregamos casi 130 equipos y en San Cosme más de 200”, detalló.







El intendente de Itatí Francisco Romero por su parte destacó: “Nosotros como itateños estamos muy contentos de que la Ministra venga a entregar esta herramienta tan fundamental. Estamos pasando momentos difíciles y le agradecemos al Gobernador por tener en cuenta a esta localidad para que los chicos tengan las mismas oportunidades que los de las ciudades grandes”.







En el mismo sentido la rectora de la Escuela Normal Pedro Bonastre Alcira Miriam Gevasoni agradeció y dijo que desde hoy los alumnos van a contar con un recurso tecnológico pensado para mejorar la calidad educativa.







En la localidad de San Cosme, su intendenta Giovanna Maciel dijo: “Hoy el Gobierno de la Provincia da a los estudiantes una oportunidad que muchos de nosotros no tuvimos, que es que se acerquen a la tecnología. El Gobierno hace un esfuerzo grande para que cada chico tenga esa herramienta porque los está preparando para el futuro”. También agradeció a la Ministra y al Gobernador por tener en cuenta siempre a San Cosme.







La rectora del Colegio Secundario de Ensenada Grande de San Cosme Lourdes Anoni también se refirió a la importancia de la entrega de netbooks y marcó: “Estamos contentos porque el motivo que nos reúne representa una de las formas de pensar en la educación, una netbook en la vida de los jóvenes es una puerta para ingresar al mundo de la tecnología e iniciar el camino hacia nuevas formas de aprender”.







El acto contó también con la presencia del subsecretario de Gestión Administrativa Mauro Rinaldi, la subsecretaria de Contenidos Audiovisuales Paula Buotempo, la directora de nivel Superior Graciela Yaya, el director de Secundaria Sergio Gutiérrez, la presidenta del Consejo General de Educación Sivina Rolet y el intendente de Paso de la Patria Guillermo Osnaghi entre otras autoridades.







Escuelas







Las escuelas de Itati que recibieron las computadoras son: Escuela Normal Pedro Bonastre, Colegio Secundario de Itati, extensión áulica de la Escuela Pedro Bonastre (Escuela N° 791 rural) y Colegio Secundario en La Palmira.



En San Cosme las computadoras fueron para alumnos del Colegio Secundario del Paraje Ensenada Grande, Colegio Secundario del Paraje Ensenadita, Colegio Secundario Miguel A. Giménez, Colegio Secundario Profesor Ramón M. Gómez.