“Talentos Digitales” promueve la formación e inserción de los correntinos en el mercado laboral informático

Jueves, 20 de abril de 2023

El Gobierno Provincial lanzó este jueves el programa “Talentos Digitales”, que apunta a reducir la brecha que existe entre la demanda y la oferta de trabajo en las actividades digitales.



Se trata de una iniciativa para que los correntinos y las correntinas puedan adquirir los conocimientos y las herramientas necesarias para introducirse en la industria informática.



“Talentos Digitales” es un programa de formación y entrenamiento creado de manera articulada entre el Gobierno de Corrientes, TelCO (Corrientes Telecomunicaciones SAPEM), la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Polo IT Corrientes. Su puesta en marcha está orientada a diagramar una política pública para brindar capacitación en saberes y habilidades digitales a fin de resolver los problemas de empleo en el mercado de trabajo informático local, que demanda perfiles altamente calificados.



El programa congrega los esfuerzos del ámbito estatal, empresarial y académico para diseñar e implementar los dispositivos de formación.



La presentación tuvo lugar este jueves en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, con la participación del presidente de TelCO, Manuel Valdés, el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larroza, el titular del Polo IT Corrientes, Eduardo Burgos, la decana de la Facultad de Ciencias Exactas, María Viviana Godoy, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial y demás autoridades.



Manuel Valdés



“El Polo IT tiene el desafío de formar personal preparado para los nuevos desafíos digitales que tienen las empresas”, empezó diciendo el presidente de TelCO, Manuel Valdés, agregando que “se presentan muchos lenguajes nuevos que van mutando constantemente, por eso se pensó en una formación rápida y con salida laboral, para achicar la brecha entre la oferta y la demanda del sector”.



Valdés también se explayó sobre las dificultades de retener al personal que opta por empleos remotos en otros países y con salarios que no pueden pagar las empresas locales. “Si bien no podemos parar la ida de profesionales, tratamos de hacernos cargo como Estado y seguir creciendo y desarrollándonos digitalmente, para que quedarnos afuera de la transformación que vive el mundo”, concluyó.



Rector de la UNNE



Al momento de su alocución, el rector de la UNNE, Omar Larroza destacó la importancia de contar con diferentes opciones y dimensiones dentro de las tecnologías ya que esto va a “generar una disrupción a las nuevas formas de organizarnos y las economías”.



También mencionó que el Sistema de Educación a Distancia será el espacio donde se instalará una parte de la formación de la plataforma.



Para finalizar, resaltó la articulación de acciones entre la Provincia, las empresas y universidades permitiendo así la consolidación de “un camino que nos va a conducir a un mejor desarrollo para contar con una sociedad más justa”.



Presidente del Polo IT



Dirigiéndose a los presentes, Eduardo Burgos comentó que como resultado de una reunión de trabajo mantenida con el gobernador Gustavo Valdés, el año pasado, “planteamos la necesidad de este programa de formación de talentos digitales”.



El titular del Polo IT añadió que el mismo programa apunta a paliar problemáticas que tienen las Pymes locales, ya que “toman una persona, la entrenan por seis meses, la suman a un proyecto productivo, y luego es captada por empresas que le pagan en moneda extranjera”.



En este sentido, Burgos expresó que este plan conjunto apunta a contrarrestar tal cuestión empresarial, ya que las Pymes “pierden ese talento que entrenan, su tiempo, y los recursos invertidos”.



Detalles del programa



El programa “Talentos Digitales” se iniciará el en el mes de mayo, es de carácter gratuito, consta de tres módulos y tiene una duración de 10 meses, bajo la modalidad virtual, con encuentros presenciales a partir del tercer módulo.



Se emitirá una Certificación de Competencias en Programación a quienes aprueben las evaluaciones de los tres módulos.



Los requisitos para acceder a “Talentos Digitales” son: tener entre 18 y 40 años, residencia permanente en la provincia de Corrientes, aprobado el nivel secundario, disponibilidad de acceso a una computadora con conexión a internet y conocimiento básico en el uso de herramientas informáticas.



El primer módulo se dictará en el mes de mayo abarcando la Introducción al pensamiento computacional y la programación.



El mismo apunta a promover la formación y el entrenamiento en saberes y habilidades digitales, orientados al pensamiento computacional y la programación, con la finalidad de favorecer la inserción laboral de correntinos y correntinas.



El cupo inicial de inscriptos fue fijado en 300 y ya se formalizaron más de 100 inscripciones, lo que habla a las claras del interés por acceder a la formación y entrenamiento que conlleva el programa.



Los interesados en inscribirse pueden hacerlo en http://talentosdigitales.ar



Módulos



Módulo I: Introducción al pensamiento computacional y la programación



Contenidos: Pensamiento computacional. Resolución de problemas. Lenguajes de programación. Algoritmos y pseudocódigos.



Duración: 1 mes y medio.



Inicio: Mayo 2023.







Módulo II - Desarrollo frontend y backend (Nivel 1)



Contenidos: Perfil Frontend: HTML5, CSS3 y JAVASCRIPT. Perfil Backend: PHP, SQL y .NET CORE. Competencias actitudinales y de trabajo en equipo (ambos perfiles).



Duración: 4 meses.



Inicio: Julio 2023.







Módulo III - Desarrollo frontend y backend (Nivel 2)



Contenidos: Perfil Frontend: ANGULAR, REACT JS y BOOTSTRAP. Perfil Backend: .NET CORE, NODE JS y PHP. Motor de base de datos: MySQL, MS SQL SERVER y MONGODB/MySQP. Versionado con GIT y Administrador de proyectos con Trello. Control de API con Postman. Competencias actitudinales y de trabajo en equipo (ambos perfiles).



Duración: 4 meses y medio.



Inicio: Noviembre 2023.