Malvinas: un kelper le escupió en la cara a excombatientes y lo detuvieron

Miércoles, 19 de abril de 2023

Un grupo de excombatientes de Malvinas visitó las islas esta semana y se encontró con el "mal ambiente" entre la población local. Detuvieron al agresor.



Un grupo de 20 ex combatientes de la contienda bélica de 1982 en Malvinas viajó esta semana a ese archipiélago y, entre las muchas viscisitudes que pasaron sus integrantes, uno de ellos recibió un escupitajo en la cara cuando esperaba un colectivo con sus compañeros.



Este no fue el primer viaje de excombatientes argentinos a las islas Malvinas, pero nunca antes se había producido un altercado semejante.



"Al tercer día, cuando un grupo de los muchachos estaba esperando un colectivo, pasó un hombre de casi 40 años que hizo unos metros, volvió sobre sus pasos y, sin decir nada, escupió en la cara a uno de ellos", detalló Toledo según el sitio Perfil.com.



Los miembros del contingente argentino "se quedaron mal, con bronca contenida, paralizados prácticamente", pero después el chofer del tour, de nacionalidad chilena, los instó a denunciar el acontecimiento en la Policía.



"Un día más tarde se localizó a la persona, se lo encontró en el aeropuerto porque era uno de los que despachaba las valijas. Llegó la Policía al hotel y, aparentemente, la causa quedó en manos del fiscal", relató el periodista, para quien es probable que no "pase nada" con esa denuncia.



"Mal ambiente" con los argentinos en Malvinas

Es que, según Toledo, el "mal ambiente" de la población kelper no se limita a los excombatientes. "Los argentinos no somos bien mirados allá, pero tampoco hay contacto con los isleños, salvo en el hotel o en algún supermercado", aclaró.



Los ciudadanos argentinos que viajen a Malvinas pueden entablar conversaciones más amplias y cordiales con personas de nacionalidad peruana o chilena, pero los locales pueden ser más adustos en su trato.



El tono es otro cuando la interacción es entre excombatientes argentinos e ingleses, como señalaron Ángel Esteban Flores y Ernesto Daniel Acevedo, que fueron parte del contingente esta vez.



"Nos admiraban por la bravura que tuvimos nosotros al defender las islas", expresó uno de los hombres antes de afirmar: "Somos excombatientes de los dos lados y hay un respeto mutuo. La batalla terminó, entonces nos miramos como caballeros y nos respetamos como caballeros".