El inesperado hallazgo astronómico al rastrear una extraña señal de radio

Miércoles, 19 de abril de 2023

Estudiando las estrellas, un equipo de astrónomos de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, tropezó recientemente con una extraña y repetitiva señal de radio que los ha llevado a un descubrimiento totalmente inesperado

La señal de radio provenía de un exoplaneta de un tamaño similar a la Tierra y los investigadores creen que podría tener campo magnético y atmósfera. Si finalmente se demuestra que es cierto, este descubrimiento podría cambiar todo lo que sabemos sobre la vida en el universo.



Una de las principales razones por las que los científicos no pueden asegurar de forma definitiva que la vida podría existir en otros planetas es porque tenemos una comprensión muy limitada de si son comunes fuera de nuestro propio sistema solar aquellos que cuentan con campos magnéticos y atmósferas que, como en la Tierra, pudieran favorecer la vida.



Según la periodista científica de CNN Ashely Strickland, el campo magnético de la Tierra actúa como un escudo protector alrededor de la atmósfera de nuestro planeta. Filtra el plasma del sol al mismo tiempo que desvía las partículas de energía y preserva las condiciones que hacen posible la vida.



Los astrónomos descubrieron las señales de radio mientras estudiaban YZ Ceti, la estrella en torno a la cual orbita de este exoplaneta. Inmediatamente, analizaron ese sonido y buscaron su procedencia suponiendo que podría ser el resultado de una interacción entre el campo magnético y la atmósfera de un planeta.



“Vimos el estallido inicial y fue precioso”, dijo en una nota de prensa sobre los hallazgos Sebastian Pineda, astrofísico de la Universidad de Colorado y uno de los principales autores junto a Jackie Villadsen de un nuevo estudio que detalla el hallazgo alrededor de YZ Ceti,



“Al volver a observarlo, fue muy indicativo de que, bueno, quizás haya algo allí realmente”, continuó Pineda, y agregó que “si un planeta sobrevive con una atmósfera o no puede depender de si el planeta tiene un campo magnético fuerte o no lo tiene".



Según Interesting Engineering, la vida en la Tierra solo es posible realmente debido al fuerte campo magnético con el que cuenta y al cinturón invisible que proporciona protección contra las partículas duras del sol y el plasma.



Sin nuestro campo magnético, las partículas del sol despojarían de atmósfera de la Tierra y nuestro mundo se parecería más a Marte que al exuberante y verde planeta al que hoy llamamos hogar. Pero la Tierra es especial, porque, a diferencia de otros planetas, tiene un campo magnético extremadamente fuerte.



El campo magnético que Pineda y su equipo descubrieron también era fuerte, lo que resultaba un buen indicativo de que habían encontrado algo interesante, teniendo en cuenta, además, que es casi imposible localizar planetas más pequeños que la Tierra con campos magnéticos, tal y como recogió Ashley Strickland en su información de CNN.