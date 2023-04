Horacio Rodríguez Larreta confirmó que impulsará una reforma laboral

Miércoles, 19 de abril de 2023

El jefe de Gobierno porteño aseguró que " actualizará la legislación" y que "terminará con la industria del juicio".

El precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta confirmó que buscará impulsar una reforma laboral, aunque descartó eliminar completamente las indemnizaciones. Lo hizo en una rueda de prensa de la que participó Ámbito en el hotel Llao Llao, luego de que presentara su plan económico a unos 140 empresarios integrantes del denominado círculo rojo. “Tenemos que actualizar la legislación y terminar con la industria del juicio”, dijo.





Sobre el cierre del evento por el que desfilaron prácticamente todos los postulantes a la presidencia opositores, el jefe de Gobierno porteño buscó, sin mencionarlos, matizar los discursos de Patricia Bullrich y Javier Milei. Rechazó la idea de buscar soluciones mágicas y cargó contra la violencia política: “No creo en la agresión. Ha sido la forma de hacer política en Argentina en los últimos 80 años y el que llega tira por la borda todo lo que hizo el anterior. No sirve para nada”, dijo.

En medio del bandejeo informal que incluyó: isla de quesos y de risottos, empanadas, pinchos de carne y verdura, el candidato de Juntos por el Cambio hizo una exposición breve y luego contestó preguntas de los asistentes por más de dos horas. Ya allí, deslizó la posibilidad de avanzar con una reforma laboral, pero luego ante una consulta de Ámbito, lo confirmó: "Tenemos que actualizar la legislación y terminar con la industria del juicio”, dijo.



En ese sentido, sostuvo que va a “eliminar la ley de multas” y amplió “hoy vos tenés una PyME de diez empleados, uno te hace un juicio laboral y terminás pagando una indemnización que te voltea la empresa”. Su conclusión fue que, entre otras cosas, por eso “doce años que no crece el empleo privado en la Argentina”.



Consultado sobre la posibilidad de eliminar por completo las indemnizaciones, dijo que “hay sectores de la economía que tienen alta rotación y movilidad donde eso aplica. Por ejemplo, en el sector de la construcción. Pero hay otros donde el trabajo es mucho más estable donde aplica menos” y completó: “no hay generales y generalidades. Tenemos que ver caso por caso. El seguro de desempleo no va para todo”.



Horacio Rodríguez Larreta también aseguró que su plan no apunta “solamente a bajar la inflación sino que es un plan de desarrollo para que la Argentina vuelva a crecer, para que exporte más y para generar trabajo”. Mencionó al litio a la energía y la economía del conocimiento como sectores que pueden impulsar la actividad en los próximos años.