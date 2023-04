River busca recuperarse ante Sporting Cristal

Miércoles, 19 de abril de 2023

Este miércoles por la noche, el Millonario buscará el triunfo tras la caída en el debut, para empezar a pisar fuerte en el Grupo D del certamen internacional.



River buscará llevar su gran presente en la Liga al plano internacional, cuando este miércoles se mida ante Sporting Cristal en el Monumental, desde las 21, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Después de un frustrado debut en La Paz, el Millonario irá por su primera victoria para empezar a acomodarse.





A pesar de haber caído en su primer partido de la zona por 3-1 en su visita a The Strongest, lo cierto es que el Millonario llega al duelo conta los peruanos en franco ascenso futbolístico y después de tres victorias al hilo ante Huracán, Gimnasia y Newell´s.



Para este partido clave, Martín Demichelis apostará nuevamente por todos los titulares luego de haber plantado un mix en Rosario. Así las cosas, Paulo Díaz, Milton Casco, Enzo Pérez, Esequiel Barco y Lucas Beltrán volverán a estar de arranque en River reemplazando a Emanuel Mammana, Marcelo Herrera, Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz y Miguel Borja. La única duda que tiene el DT por estas horas es si juega José Paradela o Salomón Rondón.



Por su parte, Sporting Cristal arriba al Monumental en el tercer puesto del campeonato peruano pero con un dato no menor: hace tres compromisos que no gana, tras cosechar dos empates y una derrota. En el medio, perdió en su casa ante Fluminense por 3-1, en el debut en la Copa Libertadores.



La probable formación de River vs. Sporting Cristal

Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Esequiel Barco, Lucas Beltrán y Salomón Rondón o José Paradela.



La probable formación de Sporting Cristal vs. River

Renato Solís, Jhilmar Lora, Ignácio Da Silva, Gianfranco Chávez, Leonardo Díaz; Jesús Pretell, Jesús Castillo, Yoshimar Yotún; Leandro Sosa, Joao Grimaldo y Brenner Marlos.