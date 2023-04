Conocé los detalles del aumento de sueldo anunciado por el gobierno Miércoles, 19 de abril de 2023 Se trata de la segunda recomposición consecutiva resuelta por el gobernador Gustavo Valdés en defensa del poder adquisitivo de los correntinos. Significa una inversión mensual de $2.500 millones extra. Las medidas van de subas a los salarios familiares y alcanza a los ex combatientes de Malvinas.



En una conferencia de prensa realizada este miércoles, el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini comunicó las medidas de recomposición salarial que tendrán efecto desde este mes de abril -y que acumularán en el año otros $25.000 millones de inversión- resueltas por el gobernador Gustavo Valdés. Estas medidas, explicó, responden a “la espiral inflacionaria nacional” y generarán “un mecanismo de escalonamiento de alto impacto”.



Durante el anuncio, realizado en el Ministerio de Hacienda, el ministro Rivas Piasentini estuvo acompañado por los subsecretarios de Hacienda, Patricio Carando; de Finanzas, Héctor Grachot y por el tesorero general de la Provincia, Jorge Gazzo.



Por primera vez se otorgan dos aumentos salariales consecutivos, en este mes de abril y marzo; significa una inversión mensual de otros $2.500 millones, y en lo que queda del año el desembolso trepa a los $25.000 millones.



Los aumentos alcanzan a los activos, jubilados y pensionados provinciales. En lo que respecta al sector docente, los aumentos entre abril y marzo de este año acumulan una mejora para el sector del 50% en el primer tramo de 2023.







Los detalles por sectores:







SALARIO FAMILIAR







Se eleva el monto de $10.000 a $15.000, implica un aumento de 50%. Esta medida beneficia a 45.000 agentes.







SECTOR DOCENTE







Abril, se aumenta el básico en $6.000, pasando de $39.036 a $45.036. Aumento de más del 15%.







Con los aumentos de marzo y abril, Provincia acumula incremento salarial en el orden del 50% al sector docente.







Por encima de los niveles inflacionarios acumulados en el 2023.







Al ser remunerativos, los aumentos alcanzan a los jubilados docentes.







ADMINISTRACIÓN GENERAL (NO INLUYE DOCENTES NI SEGURIDAD)







Los aumentos son de carácter remunerativos:







Abril: Aumento de 15% de la asignación de clase de todas las categorías.







Se incorporan $10.000 netos de bolsillo al concepto 134 (remunerativo) para la escala única de remuneraciones.







Además $5.000 netos de bolsillo para el resto de los alcanzados por este concepto 134.







Se incrementa en $10.000 (código 627) para los códigos de las escalas única de remuneraciones, categorías 030 y 120; este concepto incluye a los EX COMBATIENTES DE MALVINAS.







VIALIDAD PROVINCIAL







Abril: Aumento de 15% al valor del Básico.











SEGURIDAD







Abril: aumento de 15% del Valor Punto. Y se eleva el mínimo garantizado en 15% (El mínimo garantizado toma como referencia el grado de cabo de policía). $7.000 netos de bolsillo al concepto 601.











SALUD PÚBLICA







Abril: Aumento del valor de las Guardias Médicas, se eleva a $16.000.











Residentes, Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería, un aumento del 15% sobre el valor de las mismas. Esta mejora alcanza a los beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.



“Incrementos de alto impacto”



Tras los anuncios, el ministro de Hacienda tuvo contacto con los medios presentes, donde pudo explayarse sobre el tema.



“Siguiendo los lineamientos del Gobernador con estos incrementos vamos a generar un mecanismo de escalonamiento de alto impacto”, declaró Rivas Piasentini. Agregó que esto se suma a lo que se realizó en marzo: “Hubo dos aumentos correlativos teniendo en cuenta los índices inflacionarios”.



“El Gobierno nacional no está tomando ninguna medida para contener la espiral inflacionaria, que parece no tener techo. Por eso el gobernador Valdés tomó cartas en el asunto”, comentó respecto a la naturaleza de este incremento salarial.

Rivas Piasentini explicó que la inflación “preocupa” porque “corroe el salario de los trabajadores y además impacta en otros sectores”.





Luego se expresó sobre el aumento a docentes, diciendo que “hubo acuerdo con el sector en febrero, pero este país es tan cambiante y genera un vertiginoso proceso inflacionario” y recordando que durante 2022 se dio una situación similar y el Gobierno respondió con tres aumentos por encima de lo pautado inicialmente.



A modo de ejemplo, puntualizó que un docente sin antigüedad no cobrará menos de $150.000, mientras que uno con dos cargos sin antigüedad rondará un salario de $235.000 y con más de 20 años de antigüedad superará los $300.000. “Muchas veces trasciende que estos valores son fijos para todos, no es así. Damos valores indicativos para tener una referencia de cuáles serán los montos mínimos”.



Cerró enfatizando que estas medidas salariales son muy significativas “porque están por encima de la canasta básica y, sumadas a las de marzo, representan un aumento del 50%, cuando la inflación del primer trimestre ronda el 21%”.