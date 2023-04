El Gobierno porteño confirmó que empezarán a usarse las pistolas Taser

Martes, 18 de abril de 2023

Lo informó hoy el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Eugenio Burzaco. Aclaró que el primer cargamento arribará antes de finalizar abril.





El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contará con agentes que llevarán pistolas Taser y aptos para utilizarlas a partir de mitad de año. El ministro de Seguridad y Justicia porteño, Eugenio Burzaco, aseguró hoy que el primer cargamento llegará antes de que termine abril y que, después de un período de capacitación de dos meses, los miembros de las fuerzas de seguridad locales estarán habilitados para usarlas.





“Es posible que para el mes de junio o julio estén operativas las Taser, cuando la gente esté entrenada y capacitada”, informó Burzaco durante una entrevista a radio La Red.

“Salieron las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), el permiso de importación, con lo cual en el mes de abril vamos a tener la Taser acá en la Ciudad. Son 90 pistolas ahora y 60 más adelante, con lo cual es un número muy importante”, detalló el funcionario porteño.



“Con las 150 taser vamos a estar bien cubiertos”, aseguró pero hizo foco en que “hay que capacitar al personal, las tiene que usar un personal más especializado. Hay que tenerlas en los lugares donde hay mucha concentración de personas y en brigadas de acción rápida para situaciones donde una persona tenga un arma o un brote psicótico”.



En ese sentido, remarcó que los agentes que las utilizarán en primera instancia serán los que están “en estaciones de trenes y de subtes, donde el uso de la taser es fundamental”.



“Esperemos que esto también cambie la dificultad que muchas veces tiene el policía en usar el arma de fuego. O en una agresión que no es con arma de fuego pero que termina con la vida del policía, como cuando atacan con un cuchillo o una faca y el policía no sabe bien cómo reaccionar”, concluyó al respecto.



Por otra parte, Burzaco reconoció que existe en la Ciudad de Buenos Aires un aumento de la actividad delictiva, apuntó a la existencia de un mayor número de aprehensiones de delincuentes de otras nacionalidades y también criticó la demora en decisiones clave por parte de la Justicia.



“El aumento del delito se ve reflejado. Encontramos mucha gente de Colombia y Chile especializados en delitos violentos”, expresó.



Por último, indicó: “Frustran mucho algunas decisiones de jueces, como por ejemplo, la decisión de no dejarnos utilizar las cámara de reconocimiento facial desde hace un año” y solicitó por “penas significativas de los jueces”.