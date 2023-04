Entregan 10 viviendas, anuncian nuevas y firman convenios por el Centro Deportivo en Gobernador Martínez

Martes, 18 de abril de 2023

La edificación del Centro Deportivo Municipal que demandará una inversión de más de 66 millones de pesos y entregó un subsidio a través de Lotería Correntina para una Pileta Semiolímpica.



En la tarde de este martes, el gobernador Gustavo Valdés arribó a la localidad de Gobernador Martínez donde junto al intendente Gerardo Pérez hizo entrega de 10 viviendas del Programa Oñondivé en el Barrio San Roque a la vez que suscribió convenios para la construcción de otros 10 módulos habitacionales del mismo programa por 27 millones de pesos y para







Al hacer uso de la palabra, el gobernador Gustavo Valdés señaló que “se está viviendo una situación muy difícil, muy angustiante, hacía mucho que no veíamos una situación que nos afligía tanto”.







Explicó que hace un tiempo “tomamos una decisión cuando veíamos que el Fondo Nacional de Viviendas y los recursos que venían de Nación eran absolutamente cada vez menos y eso causa estupor porque la provincia se tiene que hacer cargo de un rubro en el que generalmente hay un fondo destinado para ello y entonces dijimos no vamos a quedarnos con los brazos cruzados, vamos a empezar a convocar a nuestros intendentes municipales a que nos den una mano y a través del Invico generamos un programa para poder hacerlo y es así que a través de la dirección de obras del Invico ponemos los materiales y los intendentes aportan la mano de obra y así salimos a hacer casas, en principio eran más chicas, ahora son de 55 metros cuadrados con dos habitaciones, una cocina y baño y luego le agregamos los muebles de madera y así surgió el Programa Oñondivé” .







El Mandatario aseguró que “hoy existe una demanda en esta localidad de 95 inscriptos y nosotros ya estamos entregando 20; nos acabamos de comprometer para hacer 10 viviendas más y vamos a seguir, para que los correntinos en estos momentos de crisis, de división, de grieta nos abracemos, que estemos juntos y realmente le demos un envión a estas familias correntinas que hoy tienen la suerte de poder acceder a una vivienda”.







Interventor del Invico







Al dirigirse a los presentes, el interventor del Invico, Lizardo González expresó su satisfacción por “estar entregando estas diez viviendas y estar firmando un convenio por otras diez; quiero desear todo lo mejor a las familias en esta nueva etapa, disfrútenla y cuídenla” .











Intendente







El intendente de Gobernador Martínez, Gerardo Pérez dio la bienvenida al gobernador y Comitiva y a los flamantes adjudicatarios señalando que “desde esta gestión nos interesamos y preocupamos y nos ocupamos de la necesidad de lograr una mejor calidad de vida para cada una de las personas que habitan este pueblo y por eso realizamos todas las gestiones necesarias ante el gobierno de la provincia para que estas diez familias estén cumpliendo hoy con el sueño de la casa propia”.







A continuación Pérez reconoció y agradeció “el acompañamiento del gobierno provincial en distintos proyectos presentados, algunos ya terminados como estas diez viviendas del Programa Oñondivé, otros en ejecución y otros tanto en evaluación que seguramente con la ayuda y el compromiso de nuestro gobernador podremos concretar y serán parte de esta incipiente realidad transformadora que ha llegado a nuestro querido pueblo” resaltando que “a pesar que los fondos nacionales no llegan como deben llegar a nuestra provincia, el gobierno está haciendo lo imposible para que esto se lleve a cabo y con fondos de la provincia se está logrando las viviendas en toda la provincia”.



La adjudicataria Teresita Balbuena expresó al gobernador su agradecimiento por el nuevo hogar y por cumplir el sueño de la vivienda propia.



Convenios y Subsidios



En la oportunidad se suscribió el Convenio para la construcción de 10 módulos habitacionales del Programa Oñondivé por un monto de 27 millones de pesos el intendente de Gobernador Martínez y el interventor del Invico, siendo rubricado por el gobernador Gustavo Valdés.



Otro Convenio que se firmó fue para la construcción del Centro Deportivo Municipal por un monto de 66.388.837 pesos y fue suscripto por el intendente y el gobernador.



Asimismo, el gobierno provincial a través de Lotería Correntina entregó a la Municipalidad un subsidio de 46.730.000 pesos para una Pileta Semiolímpica.



Presencias



Se encontraban presentes junto al gobernador Gustavo Valdés, el intendente municipal, Gerardo Pérez; la viceintendenta Carla Fernández; el interventor de Invico, Lizardo González; ministros del poder Ejecutivo provincial y municipal; legisladores provinciales; fuerzas de Seguridad; adjudicatarios y vecinos.