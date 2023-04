Valdés inauguró una sucursal del Banco de Corrientes y un Centro de Excombatientes de Malvinas

Martes, 18 de abril de 2023

El Gobernador Gustavo Valdés encabezó este martes, la inauguración de una nueva sucursal de atención del Banco de Corrientes en Chavarría y anunció la refinanciación de los saldos de tarjetas de créditos a enero de todos los empleados de la administración pública.

Además, habilitó el Centro de Excombatientes N° 29 en toda la provincia ratificando así la política de Estado con la cuestión de Malvinas.



Pasada las 13 el mandatario provincial dio inicio a agenda en Chavarria dejando inaugurado el Centro de excombatientes n°29 de Corrientes. Allí Valdés recordó que al principio la cuestión Malvinas “era una problemática que no conocíamos, no comprendíamos en qué consistía, porque nadie había estado en una guerra ni teníamos memoria de que hayan estado”. Y continuó: “Cuando volvieron comenzamos a interactuar con los ex soldados combatientes, y a través de su propia organización nos iban diciendo lo que necesitaban, como atención en salud, entre otros”.



Luego, surgió por decisión del Gobierno provincial, que “el entonces Ministerio de Gobierno, o de Seguridad, iba a crear en su estructura la Dirección Malvinas Argentinas, desde donde comenzar a generar una política de trabajo direccionada a los excombatientes” comentó. Señaló que una de ellas, es que “en cada lugar donde haya un soldado que combatió en Malvinas, tenemos que hacer un Centro como este, para no olvidar que las Islas fueron, son y serán argentinas”.



También, como iniciativa de los excombatientes, destacó que “tenemos un programa que es terapéutico, de poder viajar, los que quieran, a Malvinas, siendo la única Provincia que lo hace”. Justamente, este domingo “volvió el tercer contingente, pero ya no volvieron con vergüenza o con deshonor, ahora regresaron con una sonrisa y con un pueblo que realmente los avivaba” expresó el Gobernador.



De esta manera, el Mandatario agradeció a los exsoldados combatientes “por seguir enseñándonos a amar nuestro suelo querido y por eso tenemos que seguir trabajando mucho más, para convertir a la gesta de Malvinas en la gran causa de unión nacional”.



Por su parte, el intendente de Chavarria, Juan Mazzoli destacó la importancia de contar con un Centro de Excombatientes en la zona diciendo: “merecen ser escuchados y la gratitud hacia ellos por parte del Gobierno se vislumbra” y agregó: “ahora con este reconocimiento tendrán su casa y espacio para que lo usen como un espacio de reuniones”.



“Vemos que tras 41° años podrán disfrutar de un espacio”, finalizó.



Palabras de excombatientes



Al momento de su alocución el presidente del Centro de Ex Combatientes de Chavarría, Miguel García indicó que “esta era una obra muy anhelada y ahora contaremos con nuestra casa” e hizo extensivo su agradecimiento al Gobierno provincial por la construcción del centro n°29 en la provincia.



“Ahora podremos disfrutar de un espacio donde nos podamos reunir”, cerró.



A su turno, el director de Ex Combatientes de Malvinas, José Galván remarcó que “acá podremos contar un pedazo de la historia y darles contención a los excombatientes dentro de un espacio”.



Además, hizo mención a que “todos los años se intentará que viaje una comitiva a las Islas para que nos podamos ir curando. Teniendo en cuenta que Malvinas hoy cuenta con una política de Estado clara”.



“Vamos a refinanciar a enero los saldos de tarjetas de créditos de todos los empleados estatales”



Siguiendo con las actividades, entre las calles Pedro Quiroz y Caa Guazú se procedió a la inauguración de una sede del BanCo donde Valdés resaltó que “este es nuestro Banco y no todas las provincias pueden tener uno que salga a respaldarlos”. Luego de la recuperación de la entidad por parte del Estado, “convertimos al Banco en una herramienta de transformación para los correntinos, que nos permite tomar y otorgar créditos para el desarrollo”, sostuvo.



Entre varias cuestiones positivas que remarcó el Gobernador acerca del Banco de Corrientes, indicó que “el 80% de los cajeros automáticos que existen en la Provincia son de nuestro Banco, lo cual habla de que también tiene un contenido social y que los miembros del directorio piensan constantemente en cuál es la función que debe cumplir la entidad con su responsabilidad social”.



En este sentido, Valdés anunció que “vamos a refinanciar a enero los saldos de tarjetas de créditos de todos los empleados de la administración pública, en este momento difícil que atravesamos, de manera que puedan disponer de manera inmediata de sus saldos”.



Por otra parte, adelantó que “vamos a estar inaugurando próximamente la sucursal de Loreto y San Cosme, como además las de Iguazú, en la provincia de Misiones; y Chajarí, en Entre Ríos”.



En la oportunidad, el intendente local expresó que “apuntamos a crecer atendiendo a las necesidades que van surgiendo en cada etapa porque es un nuestro deber que asumimos desde el inicio de la gestión”. “Con estas obras estamos dando un paso más en el crecimiento como ciudad y demuestra la intención de seguir adelante por parte del Gobierno para que seamos parte del desarrollo de Corrientes”, concluyó Mazzoli.



Por su parte, el vicepresidente del Banco de Corrientes, Ricardo Rodríguez resaltó que la inauguración de la sede contará con la última tecnología además de cajeros automáticos y adelantó que “estamos trabajando para que en los 15 municipios que no contamos con sedes podamos llegar”.



“Por eso estamos listo para que cinco cajeros sean inaugurados de inmediato, mientras continuamos el trabajo en los 10 restantes”, mencionó refriéndose a la labor que llevan adelante en cada punto de la provincia.



Firma de convenios



Por otro lado, el Gobierno provincial a través de la Lotería Correntina hizo entrega de un subsidio para el Club Deportivo Manco Paz destinado a la compra de una bomba sumergible.



Además, el Gobierno provincial junto a la Municipalidad de Chavarria firmaron un convenio para la ejecución de 10 cuadras de cordón cuneta en la zona.



Presencias



Durante los dos actos en la localidad, acompañaron al Gobernador los ministros, de Seguridad, Buenaventura Duarte, de Desarrollo Social, Adán Gaya, de Justicia, Juan José López Desimoni y de Educación, Práxedes López, secretarios y subsecretarios provinciales y municipales, legisladores nacionales y provinciales.