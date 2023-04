Valdés pidió acompañamiento para el 11 de junio por "la autodeterminación de Corrientes"

Martes, 18 de abril de 2023

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este lunes un acto multitudinario en el club Antorcha de la ciudad de Saladas.

"Estamos luchando por la libertad y la autodeterminación de los correntinos". Fue un encuentro de dirigentes de ECO+Vamos Corrientes, donde llamó a "ponernos firmes en estas elecciones para impedir que el kirchnerismo siga gobernando el país", objetivo que debería comenzar ya el 11 de junio en las elecciones provinciales. Otros oradores instaron a consolidar el rumbo provincial del desarrollo productivo e industrial que genera empleo de calidad, para lo cual consideraron fundamental cambiar el actual modelo nacional. Por otra parte, el mandatario provincial ratificó en la ocasión, nuevos aumentos salariales, tanto a docentes como al resto de la administración provincial, tanto activos como pasivos.



Gustavo Valdés: "Alfonsín decía que la movilización pacífica de la ciudadanía puede más que la violencia y hoy les pido que no respondamos a las provocaciones, porque nosotros somos la vida y la paz. Nosotros somos los que tenemos que construir una patria distinta, eso es lo que se pone en juego en esta elección. Decía que venía a poner de pie a la Argentina y están poniendo de rodillas a las familias con la inflación, por eso los correntinos tenemos que marchar juntos para vencer este flagelo nacional. Y tenemos que ponernos firmes en estas elecciones para impedir que el kirchnerismo siga gobernando el país. Los correntinos tenemos mucha historia de pelear contra el centralismo, estamos luchando por la libertad y la autodeterminación de los correntinos, eso se juega en estas elecciones, por eso les pido que pongan el cuerpo y el alma paga llenar las urnas del cambio que necesita el país y así Corrientes pueda crecer libremente".



Valdés destacó la gestión provincial en conjunto con los municipios en materia de modernización y desarrollo con obras de infraestructura y digitalización. También la innovación en la matriz productiva en la zona, poniendo como ejemplo de ello el Plan Limón. Asimismo, consideró importante "desatar la potencia forestal de toda la zona", teniendo en cuenta el parque foresto industrial en Santa Rosa, "orgullo de los correntinos que genera desarrollo", y planteó como desafío que Saladas también tenga su propio parque industrial.



"La Argentina está decidiendo un rumbo diferente y desde Corrientes tenemos que fortalecer ese cambio", afirmó Valdés y le dedicó un párrafo especial a la cuestión docente, al expresar: "Yo quiero honrar a los docentes correntinos, porque hicieron patria durante mucho tiempo, como mi mamá que es docente y peronista, y nunca la vi faltarle el respeto a ningún gobernador de Corrientes, sino, siempre trabajando para que los chicos aprendan y nosotros vamos a dignificar a todos los docentes de Corrientes,por eso les vamo a levantar el sueldo un 15 por ciento más en el mes y vamos a elevar el mínimo a 150 mil pesos, vamos a hacer este esfuerzo y vamos a subir los salarios en la administración pública, tanto activos como activos, en estos momentos difíciles".



En tanto, el Gobernador también consideró importante sostener el "rumbo productivo y desarrollista de Corrientes, como así también el rumbo educativo de manera inclusiva mediante la digitalización, entregando a cada alumno una computadora y generando contenido digital accesible para todos. Y lo estamos haciendo con todos nuestros docentes, con quienes estamos revolucionado el conocimiento".



"Necesitamos una Argentina diferente, apostando a un espacio que nos concentre a todos, por eso les digo que vamos a ganar en paz si estamos juntos", concluyó Valdés.



Pedro Braillard Poccard: "Esta gestión provincial siempre estuvo junto a la gente brindando permanentemente soluciones, brindando respuestas que son ejemplo en el país, ya sea en la pandemia, la sequía o en los incendios. No permitamos que esta transformación sea interrumpida por los agoreros de siempre, que se ponen del lado del Gobierno nacional que discrimina a Corrientes y genera cada vez más pobreza en todo el país. Quiero rendirles un homenaje también a las mujeres, porque son quienes sacan adelante los hogares, quienes se preocupan por sus barrios y se involucran en la toma de decisiones en todos los noveles para cambiar la realidad de los que más sufren. Y hoy los jóvenes tienen una oportunidad excepcional, tienen en sus manos el voto y les pido que lo usen con toda la fuerza, porque el país que hoy se está diseñando y cuanto más participen hoy, tanto mejor será el futuro. Hoy nuestro Gobierno provincial está haciendo todo lo posible para enfrentar esta inflación que castiga a los que menos tienen. El 11 de junio la voz del pueblo se va a expresar y va a dar un mensaje de cambio para el país, dando una lección al centralismo demostrando que a esta provincia no se la pueden llevar por delante."



Pedro Cassani: "Cada campaña electoral permite generar nuevos desafíos, y este 11 de junio tiene que ver con consolidar este proceso de cambio y desarrollo en la provincia, pero también para iniciar un camino que nos permita defender todo lo que supimos construir en Corrientes, derrotando a este Gobierno nacional que sólo le pone trabas a nuestra provincia. Es importante que salgamos de aquí con el compromiso de convencer a la sociedad que vamos a luchar en contra de este Gobierno nacional que nos quiere poner de rodillas y con el orgullo de ser correntinos vamos a ganar las elecciones para cambiar el país y recuperar así la credibilidad en la política y la esperanza que la Argentina necesita".



Ricardo Colombi: Estas reuniones estamos haciendo en toda la provincia, en cada ciudad vemos el mismo compromiso, les pido que no bajemos los brazos, porque estamos por el camino correcto. Hay que escuchar a los jóvenes y potenciar su participación en la comunidad. También quiero convocar al sector privado, es fundamental, porque genera empleo y recursos, son los actores fundamentales que van a permitir afianzar este camino, así que sigamos yendo juntos por una mejor provincia".



Gabriela Valenzuela: "Les solicitamos que nos acompañen para defender nuestra provincia, no nos dejemos engañar, cuidamos nuestra provincia y sigamos construyendo una provincia cada vez mejor. Yo que recorro el país, puedo decirles que en Corrientes hay paz social, a pesar de que ciertos sectores políticos quieren crear un clima adverso al crecimiento que venimos construyendo".



Noel Gómez: "Iniciamos un proceso de transformación y de cambio que está a la vista en Saladas, totalmente convencidos de que este es el rumbo a través del diálogo, con un municipio que escucha a los vecinos, tomando contacto directo mediante un modelo de gestión participativo. Los concejales opositores están acá utilizando a los decentes para sacar un rédito político y es esa extorsión es la que tenemos que vencer este 11 de junio, coronando la mayor cantidad de concejales que nos permita a los saladeños poder salir adelante. Saladas hoy es parte de un proyecto provincial, liderado por nuestro gobernador Gustavo Valdés y estamos orgullosos de esto, porque el Gobierno provincial escucha a los saladeños, dando respuestas. Este 11 de junio le pedimos a los saladeños que acompañen este proyecto político para seguir trabajando juntos por el desarrollo y modernización de nuestra ciudad".