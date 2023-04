Confirman que Argentina será sede del Mundial sub-20 Lunes, 17 de abril de 2023 Tras el desplazamiento de Indonesia como sede del Mundial Sub 20, la FIFA oficializó a Argentina como se de la Copa del Mundo de la categoría.

La FIFA confirmó que Argentina será la organizadora del Mundial Sub 20 que se iniciará el 20 de mayo y culminará el 11 de junio, en reemplazo de Indonesia, que días atrás perdió la oportunidad de ser sede.



Por tercera vez en la historia nuestro país organizará una Copa del Mundo, el primero fue el certamen de mayores en 1978 y la edición del Sub 20 del 2001.



“El Bureau del Consejo de la FIFA ha confirmado a Argentina como sede de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. La decisión sigue a la destitución del anfitrión original del torneo, Indonesia, así como a una oferta posterior presentada por la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) y una inspección in situ realizada por una delegación de la FIFA en el país sudamericano la semana pasada.

Los miembros de la delegación visitaron las sedes propuestas para el torneo y la infraestructura asociada. El acuerdo de hospedaje ha sido firmado por la AFA, junto con todos los demás documentos relevantes por parte del anfitrión y las autoridades locales”, informa el comunicado de la FIFA.



Si bien aún no fueron confirmados, los estadios que están preseleccionados para el mundial son: el Estadio del Bicentenario de San Juan, Estadio La Pedrera de San Luis, Malvinas Argentinas de Mendoza, Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero, el Único Diego Armando Maradona de La Plata y el Centenario de Resistencia en Chaco.



En tanto, este lunes, en el Ministerio de Economía, y con la presencia del ministro Sergio Massa, Matías Lammens y el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, se firmaron los avales solicitados por la FIFA para hacer oficial la organización con el apoyo del Gobierno argentino.



Las selecciones que participarán del Mundial Sub 20 en Argentina

Sudamérica: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia



Centro y Norteamérica: Estados Unidos, Honduras, República Dominicana y Guatemala



Europa: Francia, Italia, Inglaterra, Israel y Eslovaquia



Asia: Irak, Uzbekistán, Corea del Sur y Japón



África: Senegal, Nigeria, Gambia y Túnez



Oceanía: Fiji y Nueva Zelanda