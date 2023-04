Sigue la bronca en Independiente tras el clásico con Racing: "Fuimos perjudicados" Lunes, 17 de abril de 2023 El Secretario General del Rojo se quejó del arbitraje de Yael Falcón Pérez y afirmó: "no están capacitados para hacer su trabajo".

En Independiente no cesa el enojo por el discutido penal que el arbitro Yael Falcón Pérez le cobró a Racing y que les dio el empate. por no cesa le cobró a Racing con el que Matías Rojas empató el clásico.



"Nos sacaron la ilusión de ganar el partido. Nosotros en la cancha no podíamos creer que el VAR no se tome el tiempo para analizar el penal. No se entiende como Herrera (al mando del VAR) se come esa jugada", remarcó Daniel Seoane, Secretario General de Independiente.





En este sentido, el dirigente del Rojo agregó: "Carlos Montaña (vocal del club) fue a hablar con el árbitro y la explicación que le dieron es que no lo llamaron del VAR".





"Por no hacer bien el trabajo que tienen que hacer, Independiente fue perjudicado. Creemos que o no están capacitados para hacer su trabajo o no prestan atención en lo que están haciendo", disparó.



Por último, Seoane se refirió a la actualidad política del club, tras la dura semana que pasaron por la renuncia de Fabián Doman a la presidencia: "se decía que la semana pasada nos remataron el predio de Wilde o que quebraba el club, esas cosas no van a suceder. Hay sectores políticos que quieren instalar que el club es un desastre. Hoy estamos al día con los empleados, proveedores y jugadores".