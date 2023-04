Arranca hoy el cronograma de pago del Plus de Refuerzo Lunes, 17 de abril de 2023 A través de sus redes sociales @gustavovaldesok, el gobernador Gustavo Valdés da a conocer los días en que se abona el adicional remunerativo de abril, de $15 mil por agente. El cronograma se extiende hasta el viernes 21 y alcanza a los activos, jubilados y pensionados correntinos.



De acuerdo a lo informado por el Mandatario provincial, el pago de este beneficio salarial correspondiente a abril comienza este lunes 17, jornada que percibirán los agentes activos, jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.



Este tramo estará disponible desde el sábado 15, a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA.



El martes 18, será el turno de aquellos con documentos finalizados en 2 y 3; el miércoles 19, quienes tengan sus DNI terminados en 4 y 5; el jueves 20, los números 6 y 7. El pago del Plus de Refuerzo de $15 mil por agente cierra el viernes 21, para los 8 y 9.







Inversión



Para abonar el Plus de Refuerzo de $15 mil por agente activos, jubilados y pensionados de la administración pública, el Gobierno Provincial invierte unos $1.300 millones.



Además, con el pago del Plus Unificado (Adicional Remunerativo Mensual) de $27.650 por agente activo, jubilado y pensionado, el Gobierno Provincial vuelca a la economía correntina unos $2.300 millones.



En tanto que, para abonar el sueldo de abril, la Provincia invertirá otros $13.400 millones. En el mes, sumados todos estos beneficios salariales, el Gobierno de Corrientes volcará más de $17 mil millones.