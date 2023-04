Se presentó la 46° Fiesta Nacional del Surubí de Goya, que recibirá más de tres mil pescadores

Lunes, 17 de abril de 2023

La cita será del 24 al 30 de abril, donde está previsto que lleguen más de 3 mil concursantes que buscarán alzarse con la pieza mayor.

A días del inicio de las 46° Fiesta Nacional del Surubí con sede en Goya, este lunes se llevó adelante en el Salón Verde de Casa de Gobierno, la presentación oficial donde se brindaron detalles de la organización, del concurso Mundial de Pesca y de las actividades y eventos que tendrán lugar en el marco de la 35° Expo Goya.



Encabezaron la presentación la ministra de Turismo de la Provincia, Alejandra Eliciri; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el intendente de Goya, Mariano Hormaechea; el presidente de la Comisión Municipal de Pesca (COMUPE), Pedro Sa; y el fiscal general de la pesca, José Lorenzón. Se encontrabas presentes también la diputada nacional Sofía Brambilla; el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano; la Reina de la 45° Fiesta Nacional del Surubí, Mariana Pitón Canaparro, entre otros.



“Esta Fiesta dentro de lo que son los eventos en la Provincia, es uno de los más importantes, aunque también a nivel nacional”, aseguró Eliciri. Dijo que “es un evento bien organizado y creo que el resultado que tenemos hoy se debe a eso, que además se conjuga con una exposición en donde se pueden mostrar las diferentes actividades productivas o lo que tenga que ver no solamente con la pesca”.



Señaló que “desde el Gobierno provincial y por pedido del gobernador Gustavo Valdés, se trabaja fuertemente en lo que es la promoción y el fortalecimiento de todo lo que sea el sector turístico, ya que tiene un gran impacto económico local que además genera empleo. Así que seguimos acompañando y trabajando en conjunto para que Corrientes se siga posicionando como un destino nacional e internacional”, cerró la Ministra.



La largada de lanchas se realizará de la playa “El Ingá”



Por su parte, el intendente de Goya se refirió, en un primer momento, a la repercusión que tuvo la Fiesta Nacional del Surubí, tras el parate por pandemia. “Quedamos sorprendidos por la cantidad de turistas y pescadores que nos visitaron, por lo que tuvimos que repensar la organización del evento”, sostuvo el mismo.



Hormaechea agregó en este ámbito que, “debemos ir hacia la profesionalización de algunos aspectos, como la participación de artistas internacionales, o el avance de obras en el predio Costa Surubí, como sanitarios, camarines, vestuarios, SUM (Salón de Usos Múltiples) y estacionamiento privado”.



En otro orden de temas, el Jefe comunal recordó que el río Paraná “se llevó 40m. de nuestra Costanera”, y que por ello se deberá inhabilitar la Plaza costera durante la tradicional largada. Asimismo, aseveró que el mismo espectáculo de inicio, desde donde partirán las 1150 embarcaciones inscriptas, se llevará adelante en la playa El Ingá, donde se emplazará el palco oficial, sector de prensa y tribuna.



Aspectos técnicos



La presente edición iniciará el lunes 24 y se extenderá hasta el domingo 30 de abril. “Nuestro concurso es pionero en pesca con devolución, muy inclusivo, participativo: nosotros decimos que en la Fiesta del Surubí no sobra nadie”, sostuvo Pedro Sa.



Destacó que “es uno de los eventos más federales que hay en el país, con más del 70% de participantes de nuestras 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En la oportunidad se repartirá más de 40 millones de pesos en premios, que se repartirá entre 300 concursantes de los más de 3 mil pescadores que se tiene previsto que participen.



En el presente concurso también se estrenará una aplicación de fiscalización móvil, se estrenó la plataforma de venta de entradas a través de una ticketera digital y por primera vez habrá más de 50 embarcaciones de fiscales rastreadas y geoposicionadas a través de satélite. Respecto a la Expo Goya, “tenemos más de 70 mil metros cuadrados de un predio ferial que está a disposición de la ciudad, el predio Costa Surubí a orillas del riacho Goya, donde será sede de espectáculos a nivel local, provincial, nacional e internacional”.



Espectáculos centrales



En ese sentido, como números centrales está programado para el miércoles 26 de abril, la presentación de Roque Narvaja y Los Pericos; para el jueves 27 Los Tekis; en tanto que el viernes 28 será la noche de elección y coronación de la nueva soberana de la Fiesta Nacional del Surubí, con la presencia de la conductora Ana Carolina “Pampita” Ardoha, y el grupo revelación Lit Killah.



Seguidamente, el sábado 29 de abril actuará el artista internacional Cristian Castro; y para el cierre, el domingo 30, se confirmó la actuación del cantante uruguayo Matías Valdés y para el broche final en el escenario mayor “Juan Melero”, se tiene previsto la presencia de Onda Sabanera.



A su turno, el fiscal general del Concurso de Pesca de la Fiesta Nacional del Surubí, José Lorenzón, destacó inicialmente que estarán en el agua 1150 lanchas participantes, de las cuales el 70% son foráneas. Luego, informó que para el Concurso están habilitadas 21 zonas, más 2 alternativas para yates y embarcaciones de menor porte.



“La cancha de pesca es de 100 kilómetros y por los problemas que son de público conocimiento en nuestra Costanera, nos vimos obligados a extender el parque cerrado aguas arriba. No obstante, la largada de lanchas será normal, tal cual está estipulada”, comentó.



Asimismo, Lorenzón detalló que controlarán el Concurso, 50 fiscales y 6 supervisores, acotando que serán alrededor de 200 personas las que van a estar en el agua acompañando a los pescadores, atentos a cualquier contigencia. En tanto, precisó que en esta oportunidad se implementará un moderno sistema de geolocalización, que va a permitir observar cuando se capturan las piezas a través de una pantalla dispuesta en el predio de Costa Surubí.