El Gobernador recibió a los excombatientes que visitaron las Islas

Lunes, 17 de abril de 2023

Tras el regreso de los 20 excombatientes, el periodista, Daniel Toledo y camarógrafo, Armando Cattaneo que viajaron a Islas Malvinas fueron recibidos en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno por el gobernador Gustavo Valdés, quien escuchó las historias de la comitiva de Corrientes que regresó a la tierra de combate después de 41 años.







Así este lunes el mandatario a través de sus redes sociales, expresó: “recibí a los excombatientes que recorrieron las islas, visitaron a compañeros caídos y se reencontraron con su historia en defensa de la Patria”.



A su vez, Valdés sostuvo que “41 años después, continúan sanando las heridas abiertas por la guerra”.



Tras el encuentro, el coordinador del viaje y excombatiente, Esteban Flores sostuvo que “es una emoción tremenda” y “no nos esperamos que nos recibieran en el Aeropuerto como lo hicieron, y que después tengamos una caravana”.



Además, reflexionó diciendo: “en 1982 entramos y salimos por la puerta de atrás de la Argentina, y ahora el Gobernador Valdés nos recibe por la puerta delantera, y eso es muy importante para nosotros”.



“La semana pasada cuando viajamos a Malvinas todos tenían una carga muy grande que veníamos arrastrando durante 41 años”, sostuvo y remarcó: “ahora después de este viaje venimos totalmente aliviados, y eso fue lo que le expresaron acá al gobernador”.



Finalmente, aseguró Flores que “el apoyo por parte del Gobierno para poder continuar con estos viajes a futuro está presente” porque “nosotros no vamos a renunciar a la Soberanía, que ese para mí es el tema fundamental y principal”.



Por su parte, Daniel Toledo, periodista de Radio Sudamericana que viajó con el contingente indicó que “fue una experiencia extraordinaria, realmente, ellos son los héroes, y lo siguen siendo, son hombres extraordinarios, excepcionales, ubicados, y medidos”.



Sobre el clima Toledo manifestó que “pasamos un día frío de 6 y 7 grados bajo cero, que en cierta manera está bien también, porque nos permitió tomar conciencia de lo que estos muchachos pasaron en ese entonces”.



También puso de relieve que por parte del gobernador “hay un compromiso de seguir asistiendo de esta manera a aquellos héroes de Malvinas, con viajes anuales, con otras promesas también que se han definido acá”, y añadió que “los excombatientes de Malvinas expresaron su emoción luego de ser recibidos en Casa de Gobierno y sus familiares en un viaje que les ha ayudado a sanar heridas de cuarenta y un años”.



De esta manera, Toledo consideró que los ex soldados “reafirman su apoyo al Gobierno y piden continuar con los viajes para ratificar la soberanía argentina en las islas” porque “el reencuentro con sus compañeros fallecidos en el cementerio es invaluable para ellos.



Por último, Toledo demostró conformidad por haber concretado esta experiencia con “Armando Cattáneo, con quien somos amigos desde hace más de 40 años, una experiencia irrepetible, única, porque uno no va a Malvinas de turismo, sino solamente con grupos así”, y concluyó diciendo: “nosotros no hacemos la historia, la hacen ellos, los excombatientes, pero para nosotros fue algo irrepetible, de verdad, sumamente agradecidos”.