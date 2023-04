El Gobernador inauguró pavimentación y entregó viviendas de Oñondivé en Santo Tomé

Jueves, 13 de abril de 2023

También, inauguró junto al intendente Augusto Suaid, el último tramo de la pavimentación y cordón cuneta de la calle María Helena.

En el marco del Programa Oñondivé del Instituto de Vivenda de Corrientes (INVICO), el gobernador Gustavo Valdés entregó este jueves unidades habitacionales a dos familias de Santo Tomé, luego de que una de ellas, del paraje Galarza, haya perdido la totalidad de su casa en un incendio.



En la siesta de este jueves, el gobernador Gustavo Valdés realizó la entrega de llaves de Viviendas Oñondivé a dos familias, una que fuera afectada por los incendios en Paraje Galarza y otra, que perdió su casa en un desalojo.



En la ocasión estuvo acompañado por el intendente municipal, Augusto Suaid; los ministros del Poder Ejecutivo; el vicepresidente 1° del Senado, Henry Fick; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales; Concejales, otras autoridades y los vecinos.



El gobernador Gustavo Valdés al hacer entrega de dos viviendas Oñondivé señaló que luego de que el Paraje Galarza fuera prácticamente arrasado por el fuego, por los incendios, en una de las sequías más grandes que sufrió la provincia; nosotros nos comprometimos con la gente de este Paraje Galarza, que íbamos a construir 10 viviendas Oñondivé.



“En este caso, dijo, la vivienda de esta familia se incendió, habíamos traído a la ciudad de Santo Tomé para alojarlos en el viejo Hotel de Turismo y nos comprometimos a construir una casa acá, pero en realidad es parte de las que ya tenemos listas para entregar con el Instituto de Viviendas de Corrientes”.



En el otro caso del adjudicatario señaló Valdés que” era un caso de un desalojo y resaltó la importancia de tener un techo digno y por eso en poco tiempo más estamos por inaugurar 100 viviendas más en Santo Tomé, invertir en educación y en el futuro”.





Intendente de Santo Tomé



Al tomar la palabra, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid manifestó su alegría por la entrega de viviendas y dijo que “la verdad muy contento de estar hoy haciendo entrega de esta hermosa casa porque hace un año y medio tuvimos la desgracia de estar en la casa de la señora Galarza, cuando se prendió fuego” y luego contó que “vivimos momentos muy difíciles sacando todas las cosas y vimos como todas las llamas se habían llevado todo, un momento desolador que nos quedó grabado en la retina”.



Para finalizar, Suaid agradeció a Valdés por el apoyo y el aporte del Gobierno provincial y recalcó que “gracias al aporte del Gobierno provincial esta familia va a poder tener su casa” y que también: “A José Rivas que nos habíamos comprometido en su momento a entregarle su casa para que tenga un techo digno para poder vivir, espero que la disfruten, este es un aporte importante que hace el Gobierno provincial con la plata de todos los correntinos” concluyó.







Pavimentación de la calle María Elena



Posteriormente, Valdés inauguró junto con el intendente Augusto Suaid, 140 metros de pavimento y 280 metros de cordón cuneta de la calle Maria Helena en Santo Tomé.



Al inaugurar la obra, el Gobernador inició su discurso manifestando la alegría que brinda este tipo de obras para los vecinos y expresó que “esto es inversión y muchas veces es difícil, muchas veces es difícil invertir en momentos de crisis, pero bueno hay que administrar bien” y agregó que “el vecino tiene que saber que todo lo que se invierte en su impuesto, va a parar a obra pública para mejorar la calidad de vida para todos”.



“Hay muchas veces que los vecinos se desaniman porque ven que pagan su impuesto y que no les vuelve en obra pública, yo quiero reconocer y felicitar al Gobierno de Augusto y a todo su equipo, a su vice intendente, a sus concejales, a los secretarios, a los trabajadores municipales porque tengo entendido que es mano de obra propia de la municipalidad de la ciudad de Santo Tomé” manifestó Valdés y luego afirmó “porque recuperamos la posibilidad de poder hacer obra pública y para eso hay que tener equipo, y para tener un equipo hay que saber armarlo, y para saber armarlo hay que saber conducir, y hoy podemos decir que no se equivocó el pueblo de Santo Tomé cuando apostó a esta fórmula, a este cambio y que realmente está produciendo transformaciones”.



Seguidamente, el Gobernador destacó la labor que realiza el intendente y dijo que “se nota la pasión, enseguida te das cuenta cuando un intendente tiene pasión para con su ciudad, y recorrimos y paseamos por todos lados, por Santo Tomé, lo que estamos haciendo, frente de obra, cuánto de cordón-cuneta, cuánto de luminarias, qué tenemos que hacer, qué tenemos que transformar, dónde tenemos que andar, y por supuesto que no me olvido que ya está en carpeta, el paseo costero de Santo Tomé que tiene que ser una realidad, para que Santo Tomé mire al río Uruguay y vamos a hacerlo en etapa, me mostró la isla, como tenemos que hacer” y señaló que “hay proyecto, entonces cuando un vecino encuentra a un ciudadano que le da la responsabilidad de administrar su ciudad, uno encuentra que va avanzando y yo me doy cuenta que Santo Tomé está avanzando” concluyó el Primer Mandatario provincial.







Detalles de obra



La obra de pavimentación, ejecutado por la Municipalidad de Santo Tomé, es de ciento cuarenta metros lineales de pavimento y doscientos ochenta metros lineales de cordón cuneta de los cuales se habilitarán e inaugurarán, un sector que conecta los barrios del sur a calles principales hacia el centro ejecutando el plan de modernización: la ciudad de Santo Tomé, elegido estratégicamente con el fin de reorganizar y facilitar el acceso y egreso del recurrente tránsito en ese sector.



Se realizan trabajos de movimiento de suelo, trazado y construcción de cordón cuneta y pavimento, así también la renovación de la iluminación LED en todo el recorrido, señalizaciones en pinturas y cartelería, pendientes específicas en todo el trayecto para el control de aguas pluviales canalizando hacia los extremos laterales, facilitando el escurrimiento de la misma.