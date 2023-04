Comenzó la segunda etapa de construcción del nuevo Mercado de Ex Vía Jueves, 13 de abril de 2023 Tiene por objetivo encarar todas las tareas de terminación del interior del inmueble, incluidos los 86 locales comerciales, pórticos y escaleras de acceso. Con la demolición de todo el piso siniestrado de la planta baja y la cimentación del contrapiso de la planta alta, el Gobierno Provincial comenzó la segunda etapa de la construcción del nuevo edificio del “Mercado Ex Vía”.







Este edificio se ubica en la calle Lisandro Segovia entre las calles Dr. R Carrillo (Ex Vía) y Lavalle, lindero al Mercado de Productos Frescos en el ba­rrio San Mar­tín de la ciudad de Corrientes, siendo su construcción dispuesta por el gobernador Gustavo Valdés para dar solución definitiva a casi un centenar de familias que vivían del comercio en ese lugar el cual fuera arrasado totalmente por un incendio el 21 de di­ciem­bre de 2018.





El nuevo Mercado está compuesto por una construcción en forma de prisma rectangular de bloques símil piedra y un pórtico tipo superboard para enfatizar los accesos principales, y contempla la instalación de 86 locales Comerciales, 42 en planta baja y 44 en Planta Alta, una sala de máquinas, oficina administrativa y sanitarios masculinos y femeninos.





Tendrá cuatro accesos, siendo los principales los ubicados por calle Lavalle y por Ex Vía, a la vez contará con otro secundario en calle Lisandro Segovia, además de la conexión interna con el Mercado de Productos Frescos.





En esta etapa se ejecutará, además de la instalación de los 86 locales comerciales con cerramiento frontal de cortinas de enrollar metálicas, la construcción de las escaleras con sus estructuras con barandas interiores y perimetrales, el completamiento de mampostería y revoque, la colocación de pisos y cielorrasos y la provisión de toda la instalación de agua y electricidad del edificio.





También se harán todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, cloacales y pluviales, al tiempo que se instalarán en los accesos al edificio placas Superboard, como medida preventiva contra incendios.