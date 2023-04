River buscará su sexta victoria al hilo metiendo un solo cambio

Jueves, 13 de abril de 2023

El Millonario buscará seguir pisando fuerte ante el Lobo cuando lo reciba en el Monumental este jueves por la tarde en lo que será la 11° fecha.





River sigue a fondo en la Liga Profesional y buscará seguir sumando de a tres para mantenerse en lo más alto de la tabla, cuando este jueves reciba Gimnasia en el Monumental, desde las 19, por la 11° fecha del campeonato. En la nota te dejamos los datos del partido que dirigirá Darío Herrera.



El conjunto de Martín Demichelis llega con el envión anímico de haber regresado a la victoria con un contundente 3-0 ante Huracán, que lo hizo escaparse en la cima a cuatro puntos de diferencia del escolta San Lorenzo.



A raíz de la buena presentación del equipo en Parque Patricios, la idea del entrenador millonario es apostar por la misma base titular para prolongar la racha ganadora ante su gente, para ya a partir del próximo fin de semana, contra Newell´s, empezar con la rotación.



Por el momento, la única incógnita que mantiene Demichelis es si le devuelve su lugar en el once a José Paradela por Esequiel Barco o Salomón Rondón, o si mantiene el mismo equipo de River que viene de ganar en Parque Patricios.



En lo que respecta a Gimnasia, viene de levantar cabeza con un gran triunfo por 3-1 frente al Racing de Fernando Gago, aunque todavía permanece en el sector bajo de la tabla de posiciones (21°). Después del triunfazo en La Plata, Sebastián Chirola Romero está obligado a meter al menos un cambio en el once por la suspensión de Felipe Sánchez; a priori, Bruno Pallazo ocuparía su lugar. Además, no se descarta algún retoque más, con los posibles regresos Matías Melluso y Alan Lescano.