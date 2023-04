Valdés: "Logramos anteponer los intereses de la provincia a los partidarios"

Jueves, 13 de abril de 2023

El gobernador encabezó este miércoles en Paso de los Libres un encuentro de dirigentes de ECO+Vamos Corrientes correspondiente a la región Centro Sur, a pocas horas de confirmarse la integración de 32 fuerzas políticas en esta alianza gobernante de la provincia.

"Logramos anteponer los intereses de todos los correntinos a los intereses partidarios", dijo allí el Mandatario valorando el entendimiento alcanzado en este sentido, mientras que el vicegobernador Pedro Braillard Poccard destacó ello como "una muestra de madurez y generosidad, consolidando la alianza que se maneja con absoluta armonía". Así fue que confluyeron a partir de las 19 en el Club Barraca, ubicado en Colón 1247 de la ciudad fronteriza, donde hubo otros oradores, todos coincidiendo en la necesidad de consolidar el 11 de junio un rumbo provincial con proyección nacional que luego impulse a Juntos por el Cambio para conducir los destinos del país y así allanar el camino de crecimiento para Corrientes.

Gustavo Valdés: "Les quiero agradecer a cada uno de los partidos de ECo+Vamos Corrientes porque logramos anteponer a los intereses partidarios, los intereses de todos los correntinos. En las elecciones intermedias ponemos a consideración la gestión de la provincia y cada uno de los intendentes, por eso les quiero agradecer a cada uno de ellos que están trabajando con el Gobierno provincial. Tenemos que trabajar enormemente para consolidar el espacio. En la provincia quienes nos critican son los que defienden al Gobierno nacional, el peor de toda la democracia, la gente la está pasando mal, hay hambre en la Argentina y es el gobierno de Alberto y Cristino el que pone de rodillas a la gente. Nosotros en Corrientes tenemos la posibilidad de construir nuestro futuro. Hoy inauguramos acá en paso de los Libres un Centro de Tecnología, porque tenemos potencialidades en arroz, madera, ganadería, son 26.500 productores que se ganan el pan con el sudor de su frente y ahora tienen que enfrentar una sequía, por eso no los vamos a agobiar con impuestos, no les estamos cobrando el impuesto inmobiliario, pero en el Gobierno nacional le siguen poniendo impuestos a la producción y al trabajo. Esa Argentina es la que se va a terminar, para que tengamos la posibilidad de construir de salir adelante, trabajemos para construir esa provincia de Corrientes donde haya empleo digno. Somos nosotros los que tenemos que generar confianza en la gente y en Corrientes con Juntos por el Cambio tenemos esa fortaleza, porque siempre defendimos lo nuestro. Tenemos que mostrar nuestra fuerza este 11 de junio, a pesar que hoy tengamos algunos sindicatos que mientan, porque vamos a seguir aumentando los sueldos, tanto de activos como de pasivos. Vamos a seguir trabajando para que nuestros jubilados cobren el 82 por ciento móvil. Pero hay variables que no manejamos desde la provincia como la inflación porque el Gobierno nacional emite y emite, pero en este 2023 se van definitivamente de la Argentina, porque tenemos la fuerza y de construir hacia el futuro".

En materia de salud, Valdés destacó que "más de 25 mil correntinos salvaron sus vidas en el Hospital de Campaña modelo que montamos para atender por igual a cada uno de los correntinos, sin hacer distinciones, eso es salud pública". Y en tecnología, dijo que "generamos nuestra propia fibra óptica de la provincia de Corrientes, ahora cerrando el anillo sur para llegar a Paso de los Libres y eso tiene que ver con lo que viene, con el futuro". Mientras que legislativa,el Gobernador destacó la sanción de leyes como el nuevo Código procesal penal con el apoyo de los diputados y senadores de ECO+Vamos Corrientes".

En tanto, Valdés dijo anunció en este discurso que "hoy tomé la decisión de invertir otros 240 millones de pesos para que el parque Industrial de Paso de los Libres tenga conectividad", como así también destinar recursos provinciales para el aeropuerto local, al asegurar que "tenemos la plata, pero como fue una promesa de campaña nuestra, nos dan vueltas desde la Nación para darnos la autorización. dejen de lado la grieta, por eso nosotros desde la provincia decidimos pavimentar la avenida Jorge Newery sin que nos importe que paso de los Libres tenga signo político distintos, pero no se preocupen que cuando se vayan Alberto y Cristina, nosotros vamos a hacer el aeropuerto para esta que es la tercera ciudad de la provincia de Corrientes".

"Nos estamos haciendo cargo de una provincia que quiere salir adelante, eso es ECO+Vamos Corrientes, yo quiero ver nuestra provincia como una de la más pujante de la Nación argentina y salgan todos los correntinos a construir el futuro que nos merecemos", concluyó, Valdés.

Ricardo Colombi: "Quiero decirle a los libreños que esta campaña tiene dos etapas: 11 de junio y en octubre. Somos previsibles, sustentables y perdurables en la gobernabilidad generando políticas de Estado para el desarrollo con herramientas que promueven la producción y la industria. Esta alianza transmite confianza en el gobierno que estamos llevando adelante en Corrientes, esta herencia la tenemos que cuidar entre todos, transmitiendo que esta alianza es el mejor camino con una visión de país federal. Desde Paso de los Libres, tenemos que dar el puntapié inicial para un país mejor".

Pedro Braillard Poccard: "Se largó la competencia electoral, ayer cumplimos un paso fundamental que fue una prueba importante dando una muestra de madurez y generosidad, consolidando la alianza que se maneja con absoluta armonía. también con la solidaridad de quienes resignaron aspiraciones en aras del objetivo superior de estar a disposición de nuestros conciudadanos, por eso saldremos a pedirles su voto. Venimos a cuidar un tesoro que costó demasiado conseguir relacionado a lograr un clima de tranquilidad, un orden económico que se manifiesta en una provincia sin deuda. Nuestra juventud que ahora tiene la fabulosa herramienta por los candidatos que quieran, a esa juventud tenemos que devolverle la esperanza y eso en Corrientes vamos a defenderlo, no vamos a permitir que vengan a destruir la paz social. Hagamos todo el esfuerzo posible ahora, nunca dejamos de estar en la calle con la frente alta, ahora consolidemos ese vínculo con la gente".

Pedro Cassani: "Cumplimos esta parte central para la vida política de Corrientes y hoy tenemos 32 partidos en ECO+Vamos Corrientes. Son tiempos complejos en la Argentina y nosotros estamos aquí para comenzar a desarrollar una campaña que tiene que ver con llevar esperanza a los correntinos, porque podemos cambiar esta situación, tenemos que luchar por una Argentina que valga la pena ser vivida y se sale con ideas claras y coraje. Desde Corrientes tenemos cosas para mostrar en una argentina que se disgrega, en nuestra provincia tenemos gestión, porque tenemos un gobierno que tiene en claro hacia dónde se va, por eso este 11 de junio se juega la consolidación de un modelo democrático, humanístico y republicano que encabeza Gustavo Valdés. Los correntinos somos los protagonistas de un futuro mejor, no podemos ser espectadores de un país que se cae y tenemos que convocar a todos los correntinos que quieran seguir creciendo con un nuevo gobierno nacional, Corrientes será el faro del país para que el 10 de diciembre comience un nuevo tiempo en el país".

Albana Rotela: "Hoy nos encontramos en una región distante a la ciudad capital, pero eso no implica distancia entre quienes trabajamos por una provincia mejor, dirigentes y militantes, siempre juntos por un sólo objetivo, el desarrollo con una alianza basada en los valores del esfuerzo con federalismo y republicanismo. Las mujeres fuimos mucho tiempo excluidas y ahora con paridad de género en Corrientes estamos forjando el futuro, hoy es nuestro tiempo, mujeres, tenemos que ser protagonistas, porque por primera vez la mujer va a tener su espacio en la política".

Henry Fick: "Desde esta mirada federal que tiene nuestro Gobernador Gustavo Valdés hacia todos los municipios, acá en el sur de la provincia vemos varios parque industriales, en Paso de los Libres, vemos día a día, cómo se instalan empresas y eso es desarrollo para la provincia y el país, por eso somos tomados como ejemplo a seguir para un futuro Gobierno nacional, por eso tenemos que seguir trabajando fuertemente para lograr el triunfo el 11 de junio y fortalecer este rumbo".

Lorena Lazaroff: "Esta es la fiesta de la democracia que queremos, hoy aquí veo que hay muchas mujeres y nosotras tenemos que seguir involucrándonos. Con la ley de paridad es más mujeres en política y el gobernador Gustavo Valdés siempre trabajó para todos los correntinos, es nuestro líder político, algo importante para seguir creciendo".