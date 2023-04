La presentación de ArteCo 2023 se realizará en el Museo de Arte Latinoamericano

Jueves, 13 de abril de 2023

El Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, prepara el lanzamiento de la Feria de Arte Contemporáneo (ArteCo) en Buenos Aires junto a la Fundación Proa.

La cita será el martes 25 de abril, a las 11, en el Museo de Arte Latinoamericano (Malba). El presidente del Instituto de Cultura, arquitecto Gabriel Romero, adelantó algunos aspectos importantes de la Feria.



“ArteCo se posiciona como la vidriera para los artistas de Corrientes y la región. En esta quinta edición habrá un circuito del arte con actividades en cinco puntos de la ciudad. La Ex Usina Eléctrica como punto central, el Museo Provincial de Bellas Artes, el Centro Cultural Universitario, el futuro Museo del Carnaval y la Legislatura de la Provincia. Buscamos con esta presentación también posicionar al arte ante los coleccionista y la prensa especializada”, destacó Romero.



La 5ª Edición de la Feria de Arte Contemporáneo se realizará del 18 al 21 de mayo próximo en el predio de la Ex Usina Eléctrica. La Feria abre un abanico de propuestas que incluye la exposición y venta de obras de artistas, proyectos y galerías que representan artistas del noroeste argentino y del Paraguay. Habrá un programa especial de exhibiciones, intervenciones, conversatorios, capacitaciones, Festivales de Arte Sonoro, Festival PLAY, espacios de ediciones y capacitaciones.



“El objetivo de esta edición es fomentar el crecimiento del sector en la circulación y la comercialización de las obras de arte de la región, de hecho esta edición cuenta con más de cinco proyectos nuevos locales. Propiciamos el encuentro y la participación mutua y colectiva de los artistas con las galerías y de los artistas asociados entre sí”, resaltó la coordinadora general de la Feria, Natalia Albanese.



Atraer a los coleccionistas



La continuidad de una política pública y un espíritu federal que busca acercar las provincias a ArteCo 2023 llevará su presentación a Buenos Aires. El año pasado fue en el Museo de Arte Moderno Eduardo Sívori. Este año la cita es en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malba.



“Con ellos venimos teniendo una serie de vínculos a través del Gobierno de Corrientes, ArteBA y el Museo Malba. Estamos contentos de hacerlo en un lugar tan prestigioso para el arte. Es importante para nosotros mostrar el arte que se produce en las provincias de la Argentina”, destacó el arquitecto Gabriel Romero.



“Con la realización del lanzamiento de la Feria en Buenos Aires se busca atraer a compradores, coleccionistas y prensa especializada. Es también la oportunidad de visibilizar el arte de Corrientes y de la región”, agregó.



Cabe destacar que este ArteCo 2023 tendrá un circuito importante de exposiciones que van desde la Ex Usina Eléctrica, el Futuro Museo del Carnaval, el Centro Cultural de la Universidad, el Museo de Bellas Artes y la Legislatura de la Provincia de Corrientes.



Sector editorial



“Este año en el sector editorial de ArteCo 2023 nos propusimos darle continuidad a lo que trabajamos en la 4ª Edición. Buscamos reconocer, poner en escena y a consideración del público proyectos editoriales que dialogan con las artes visuales. Buscamos también que estas acciones permitan al público acceder a otra manera de producir y de pensar las artes visuales”, destacó al respecto Lucas Mercado, curador del sector editorial.



“Para encarar esta propuesta lo primero que hicimos fue realizar un trabajo de campo para conocer las propuestas editoriales con un perfil federal y con una impronta regional donde predominan los proyectos de Corrientes, Chaco, Tucumán, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires”, explicó.



Los organizadores plantean que el sector editorial conforma la propuesta de ArteCo 2023 es una constelación. La producción toda está trabajando para que el visitante pueda tener una experiencia completa, visitando las artes que llegan de las galerías y los artistas junto con propuestas impresas que forman parte del entramado del arte.