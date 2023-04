Valdés inauguró en Libres el primer Centro Tecnológico de la Provincia, "único en la región"

Miércoles, 12 de abril de 2023

"El verdadero desafío está en que generemos más universidades públicas, para brindar mayores posibilidades a los jóvenes" y por eso, pidió a la Nación que "necesitamos una segunda universidad en la costa del río Uruguay".

PLAN ESTRATÉGICO ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Valdés inauguró en Libres el primer Centro Tecnológico de la Provincia, "único en la región"



En el marco del Plan Estratégico Economía del Conocimiento, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este miércoles en Paso de los Libres, el primer Centro Tecnológico de Corrientes y que además es "único en la región", resaltaron. El primer Mandatario agregó al respecto que



Al hacer uso de la palabra ante los presentes, el gobernador Gustavo Valdés expresó que “cuando hablamos de educación, no tienen que haber grietas, es fundamental que cuando el Estado hace un esfuerzo en el futuro, que podamos compartirlos todos, que podamos mirar y tener la visión de lo que viene” y luego remarcó que “uno de los ejes principales que tenemos como Gobierno provincial justamente, es modernizarnos, desarrollarnos, poder anticipar lo que viene y por supuesto eso tiene que ver con lo digital”.



Con respecto a esto último, el Primer Mandatario de la provincia argumentó que “nosotros creamos como una estrategia del Gobierno Provincial ni bien asumí, una empresa moderna que se encargue del conocimiento, como TELCO, que nos permitió, nada más ni nada menos que comenzar a tender fibra óptica por toda la provincia” y agregó “una fibra óptica que sea del propio estado provincial, que nosotros podamos llevar datos, transportar que es lo que viene, que es la modernización, que tiene que ver con el conocimiento, y con la distribución del contenido”.



Seguidamente, Gustavo Valdés destacó que “hoy el mundo se disputa por la inteligencia artificial, es decir cómo entendemos las cosas automáticamente con un discurso, incorporando palabras en una computadora o preguntando a un programa digital con esa tecnología del conocimiento la podemos saber y se disputan las grandes potencias” y luego manifestó que “si nosotros ni siquiera como estado provincial o como estado nacional podíamos tener las grandes troncales, nosotros no íbamos a poder acceder a ese conocimiento, y por eso estratégicamente la provincia de Corrientes creó TELCO, una empresa que nació chiquitita y que hoy es una gran Startup, nosotros con TELCO no pagamos un sueldo, pero distribuimos datos a toda la provincia de Corrientes y hacemos que haya competitividad, generando que todo el mundo pueda acceder a la tecnología y al conocimiento”.



“Con esto nosotros logramos que cada Escuela, que cada Hospital, que cada Comisaría pueda tener acceso y pueda estar conectado a una gran red que es la red mundial que en este momento se está desarrollando” y añadió el Gobernador que “no solamente tiene que ser eso, sino que el estado pueda generar las grandes troncales del desarrollo de tecnología sino que nosotros tenemos que comenzar a generar contenidos, que sean eficientes, que sean modernos, que sean ágiles y que podamos hacer de que cada chico, que ingrese a la escuela secundaria como lo hicimos acá en Paso de los Libres puedan tener computadoras, que puedan tener acceso a nuestros contenidos digitales, al mundo y al desarrollo mundial”.



Luego, Valdés en referencia a esto último, recalcó que “para eso hay que tener formación y a esto el día de hoy lo estamos ensamblando como un tercer paso, que estamos dando, que justamente es generar este tipo de Centros tecnológicos de manera que las personas que estén capacitadas, en tecnología, en conocimiento, en computación, puedan programar y que puedan generar una economía que sea diversa y diferente”.



“Este en Paso de los Libres, es el primer Centro Tecnológico de Conocimientos que estamos generando en la provincia de Corrientes, por eso es importante que hoy estemos acá dando este primer paso en Paso de los Libres y en el Interior de la provincia” indicó Valdés.



“No digan solamente que apuestan a educación, muéstrenlo, trabájenlo, esto es lo que viene, vamos a equilibrar producción, industrialización y conocimiento” manifestó Valdés y advirtió que “la persona que no entienda que la economía del conocimiento es el futuro, el político que no trabaje en esto en lo que viene, que no genere las startup, que no genere la modernización, que no dé un paso hacia adelante, realmente es un político que va a estar detrás de lo que viene”.



Para terminar, Gustavo Valdés dijo que “es el primero de cuatro pasos que vamos a estar dando en el futuro, estamos para inaugurar en poco tiempo más, vamos a estar haciéndolo uno más en Corrientes Capital, en Goya y ya tenemos en carpeta lo que viene, tenemos que seguir desarrollando, tenemos que apostar a Incluir Futuro” expresó y agregó que “hoy en Paso de los Libres, la escuela Pública, solamente ya tiene entregadas 2.000 computadoras a chicos que están en segundo y tercer año y que tienen contenido digital, el verdadero desafío es que nosotros generemos Universidades Públicas, que nosotros generemos un mayor contenido, mayores posibilidades a nuestros jóvenes” concluyó.







Miguel Olivieri



El ministro de Coordinación y Planificación de la Provincia, Miguel Olivieri inició su discurso expresando que “es un orgullo hoy para nosotros, pero mucho más para los libreños, que van a contar con este Centro Tecnológico, esta tarea en conjunto que hemos desarrollado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología fue para tratar de tener un espacio en esta ciudad y como una forma de modernizar nuestra provincia por parte del Gobernador” y agregó que “cuando ingresen por estas puertas, van a encontrar no solo los mobiliarios sino también computadoras y es para que todos puedan usar esto”.



Por último, el ministro Olivieri destacó que “este Centro fundamentalmente, lo que tiene es para que todos nos podamos capacitar y podamos estar a la altura de las circunstancias” “hoy hace un rato el Gobernador entregó computadoras y a la mañana también en Paso de los Libres y justamente pensando en la modernización, en el adelanto y en la igualdad que tienen que tener todos los alumnos” finalizó.







Jorge Gómez



En el momento de su discurso, el ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez señalo que “estamos en este momento a punto de inaugurar un Centro Tecnológico en Paso de los Libres, que es el único en toda la región” y agregó que “es un momento importante porque todos sabemos la importancia que hoy tiene la tecnología en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en el trabajo y en todas las actividades que podamos ir desarrollando”.



Para concluir, Gómez valoró el esfuerzo del Gobierno buscando la modernización por medio de la tecnología y dijo que “este es el carácter o la política del Gobierno de la provincia de dar la tecnología y poder llegar a todos los rincones de la provincia para el 1.200.000 correntinos y que todos tengan las mismas posibilidades y oportunidades de desarrollarse” y además poder: “Descubrir sus habilidades tecnológicas, descubrir talentos tecnológicos que es lo que nos va a permitir mejorar nuestra vida día a día e ir mejorando en cuanto a calidad y a cantidad”.







Centro Tecnológico de Paso de los Libres



El programa “Nodos de la Economía del Conocimiento” fue creado por Resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo, el Gobierno provincial mediante un acuerdo de Cooperación Interministerial entre los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Coordinación y Planificación ponen en marcha en Centro Tecnológico de Paso de los Libres. El objetivo principal es promover la conformación y consolidación de agrupamientos de empresas e instituciones dedicadas a la producción de bienes y servicios de la Economía del Conocimiento que dinamicen, diversifiquen y fortalezcan las economías regionales.



Cabe resaltar que las instalaciones que alberga a este Centro Tecnológico corresponden originalmente al correo argentino, por el cual el Ministerio de Coordinación y Planificación firmó un contrato de Cesión de Uso por Contraprestación de Mejoras, Reformas y Obras de Mejoramiento del Inmueble por un plazo de 10 años, para el desempeño de las acciones.



La inversión realizada por el Gobierno de la Provincia en el Centro Tecnológico de Paso de los Libres en la parte de mobiliario y equipamiento por 10 millones de pesos, que son a través del Aporte del Programa Nacional por $4.200.000 y del Aporte Provincial a través del MCyP por un monto de $5.800.000.



Las mejoras edilicias realizadas por el Gobierno Provincias través del Ministerio de Coordinación y Planificación fueron de $24.225,775, con un aporte total del Gobierno Provincial de $30,025,775.







Presencias



Estuvieron presentes en la inauguración del Centro Tecnológico junto al Gobernador Valdés, el vicepresidente Primero de la Cámara de Senadores, Enry Fiks; los ministros, de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez, demás ministros; legisladores; secretarios y subsecretarios; intendentes y viceintendentes de localidades vecinas y otras autoridades.