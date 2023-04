Homicidio en Goya: el padre no habría actuado en defensa propia Miércoles, 12 de abril de 2023 El relato de la madre, quien estuvo en ese momento, también confirma que no hubo una agresión del hijo hacia su padre. El Dr. Francisco Arrue, fiscal de Instrucción en Goya, dio algunos detalles del hecho sangriento donde un padre mató de un machetazo a su hijo de 25 años. “No habría habido, en el momento del hecho, una agresión por parte de él que justifique”, dijo el funcionario judicial.



El fiscal de Instrucción de Goya, Francisco Arrúe, dialogó con Radio Sudamericana y dio detalles de hecho ocurrido el domingo último sobre calle Agustín P. Justo al 800 de dicha localidad.



La víctima de 25 años identificada como Juan Luis de Bortoli, habría sido atacado por su padre- Gerardo de Bórtoli- con un elemento contundente provocando su muerte casi en el momento.



Según expresó el magistrado a este medio, el hecho no se habría dado en el marco de "defensa propia", es decir que, la víctima no habría atacado a su papá.



“No habría habido, en el momento del hecho, una agresión por parte de él que justifique (en principio) una legítima defensa”, sostuvo Arrúa. A esto se le suma la declaración de la propia madre de la víctima quien contó que el chico no atacó a su padre.



“Si bien hay antecedentes que indican que esta persona padecía problemas mentales, eso tenía que ver en un contexto de violencia familiar. La víctima tenía problemas de adicciones”, agregó el fiscal.



En la tarde de este marte se formalizarán los cargos contra Gerardo de Bórtoli, imputado por homicidio.