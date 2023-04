Valdés entregó netbooks y anunció la compra de otros 20 mil equipos

Miércoles, 12 de abril de 2023

El gobernador Gustavo Valdés continuó con su agenda oficial en la ciudad fronteriza de Paso de los Libres en la tarde de este miércoles, donde junto a la ministra de Educación Práxedes López y comitiva oficial hizo entrega de mil computadoras para alumnos de establecimientos educativos públicos del nivel medio de ésa localidad y aseguró la adquisición de otras 20 mil para seguir incluyendo a más alumnos de la provincia a través del Programa Incluir Futuro.



El gobernador Gustavo Valdés resaltó su visita a Paso de los Libres donde nuevamente con el programa de Incluir Futuro “estamos entregando mil computadoras (aquí en la Escuela Técnica Joaquín Madariaga se entregan 600) y haciendo un enorme esfuerzo para tratar de imaginar el mundo que viene; en nuestra secundaria veíamos un solo canal, no existía la comunicación por teléfonos celulares, algunos tenían teléfono (fijo); no existían las impresoras y el mundo comenzó a cambiar rápidamente; con la aparición de Internet se inició la transformación, comenzamos a intercambiar datos y a tener otro tipo de conocimientos y en el siglo XXI tenemos que tratar de imaginar el futuro por eso pensamos en este programa Incluir Futuro y es tratar de imaginar el mundo que viene y lo imaginamos todo digitalizado, todo con conexión de fibra óptica y que mueva la información y por eso generamos desde el estado una empresa que se llama Telco para conectar todas las escuelas y en la pandemia avanzamos con EducaPlay y Corrientes Play, nuestra propia plataforma educativa, nuestro propio contenido educativo” subrayó.





Aseguró que “es un gran desafío desarrollar nuestro propio contenido, con historia, geografía, nuestra cultura, nuestro chamamé y estamos haciendo una fuerte apuesta desarrollando ya primer año, segundo año y tercer año y lo más valioso es que lo hicimos los correntinos, nuestros profesores y alumnos y aprendimos que la tecnología es fundamental pero nuestros maestros y nuestros alumnos son irreemplazables para la educación pública y gratuita” agradeciendo a los educadores por todo lo que hacen por la educación con un cerrado aplauso de los presentes.





Finalmente el Mandatario provincial subrayó que “estamos trabajando para que las clases sean divertidas, dinámicas y puedan estar disponibles en la plataforma y queremos que todos los alumnos que ingresen a la secundaria tengan su propia computadora y puedan acceder a estos contenidos digitales” y seguidamente dijo que “he tomado la decisión de comprar 20 mil computadoras más para seguir incluyendo a más alumnos en Incluir Futuro”.





Práxedes López





Al tomar la palabra, la ministra de Educación, Práxedes López en primer lugar se refirió a los 75 años de la escuela y dijo que “esta escuela que transita sus 75 años que los cumplió en el mes de marzo, es una escuela que dejó una impronta muy grande dentro de las instituciones de Paso de los Libres” y agregó que “hoy nosotros con el Gobierno provincial a través del Ministerio, entregamos las notebooks que corresponden a los alumnos que cursan, el segundo año en este 2023”.





“Sin duda un programa que no comenzó ahora, comienza en la época de Pandemia y que fue reforzándose como política educativa muy fuerte, esa política que vino acompañado de esas plataformas que nosotros queremos que ustedes se apropien de Corrientes Play y EducaPlay” indicó la ministra López y mirando a los alumnos les manifestó que “ustedes van a ser depositarios de lo que pueden llegar a generar con el uso de la tecnología, desde la informática, desde la programación, empezar a ver la inteligencia artificial y que realmente pueda colaborar y también para los docentes” concluyó.





A su turno, el rector de la Escuela Técnica Joaquín Madariaga, profesor Rubén Darío Viera dio la bienvenida a los presentes y señaló que “este año la institución cumple 75 años en esta ciudad tenemos el honor de dar la bienvenida al gobernador Gustavo Valdés y a su comitiva oficial” agradeciendo la visita especial ya que se entregarán netbook a los alumnos de las escuelas públicas de esta ciudad y remarcó que “esta acción de gobierno pone de manifiesto la impronta puesta en su gestión a la educación de la provincia de Corrientes, donde los alumnos y familias se ven beneficiados poniendo en sus manos una herramienta tecnológica que le brindará mayores posibilidades en su tarea de aprender, capacitarse y formarse para el futuro”.





A continuación la alumna de segundo año Rocío Barboza se dirigió a los presentes para expresar palabras de agradecimiento.





Equipamiento





En la ocasión se entregaron a la Escuela Técnica Joaquín de Madariaga 50 conjuntos unipersonales compuestos de 50 pupitres, 50 sillas, 2 armarios, 240 litros de pintura látex interior y exterior y una impresora láser para el área de títulos.





Asimismo, se hizo entrega de 594 notebook a los alumnos del nivel medio de los siguientes establecimientos de Paso de los Libres: Colegio Secundario “Presidente Arturo Frondizi” (102); Escuela Normal “Valentín Virasoro” (148); Escuela Técnica “Amalia del Valle Herrera de Aguirre (146) y Escuela Técnica “General Joaquín de Madariaga” (198)