Senasa no permite su venta y se destruirán 15 mil docenas de huevos Miércoles, 12 de abril de 2023 Daniel Enciso explicó que “están en perfecto estado pero no podemos comercializarlos y ya no tenemos espacio en los depósitos”. Daniel Enciso Danuzo propietario de la Avícola Santa Ana anticipó que este miércoles van de destruir 15 mil docenas de huevos ya que no pueden comercializarlos debido a que el Senasa no se los permite. “Están en perfecto estado pero ya no tenemos espacio en los depósitos”.



En un plan por controlar y evitar la propagación de la gripe aviar, el Gobierno toma medidas extremas ante la detección de un caso positivo, como sacrificar granjas enteras con tal de prevenir nuevos contagios. Sin embargo, en un llamativo revés, un Juzgado Federal de primera instancia de Corrientes dictó una medida cautelar para evitar la muerte de unas 200.000 gallinas luego de que una de ellas diera positivo.