El Gobernador inauguró un Centro de Día del Plan + Vida

Miércoles, 12 de abril de 2023

También, encabezó la entrega de bienes de capital a emprendedores de la ciudad y alrededores

Continuando con sus actividades en Paso de los Libres, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este miércoles un nuevo Centro de Día en el marco del Plan Provincial de Lucha contra el Consumo Problemático de Sustancias o +Vida, promoviendo el cuidado de la salud, tanto físico como mental y abordando de manera integral la problemática.



En la oportunidad, el mandatario destacó la importancia de contar con estos espacios en toda la Provincia, a fin de encarar con firmeza el flagelo de las adicciones, como así también para “brindar cura, trabajar y apostar por una mejor calidad de vida”.



A través de esta planificación del Estado provincial, se trabaja articuladamente de manera interdisciplinaria y multiagencial, focalizando las estrategias de promoción de la salud y de prevención en diferentes ámbitos como ser la escuela, la familia y en la comunidad en general, con énfasis en la juventud y abordando el tratamiento para personas que se encuentren en situación de consumo problemático, como también a sus familias.



Por ello, como política de gestión se ponen en marcha Centros de Día en todo el territorio provincial, en donde se trabaja la promoción de derechos y prevención del consumo, con actividades recreativas, formativas y deportivas, y la contención y tratamiento de personas en estado de consumo abusivo de sustancias o con cuadros de adicción



Desde el Gobierno Provincial se apunta a una necesaria una descentralización de estos servicios, para que la promoción de derechos, prevención y tratamiento se realice en clave comunitaria o local, a fin de que sean efectivos y permanentes.



El Plan Provincial + Vida representa una política centrada en la reducción de los riesgos y daños que produce el consumo de sustancias a la salud física y mental de cualquier persona, con el firme objetivo de generar mejor calidad de vida para los correntinos.



Gobernador Valdés



Al tomar la palabra, el gobernador Gustavo Valdés dio cuenta, inicialmente, que “debemos preguntarnos como ciudadanos y como Gobierno ‘qué debemos hacer ante el flagelo del consumo problemático, y cómo nos paramos’”, en el marco de la apertura del nuevo Centro de Día.



“Esto no se resuelve poniendo exclusivamente más policías, o ampliando una Unidad penal”, siguió el mandatario, considerando que “debemos buscar otros tipos de respuesta, y saber que aquel que tiene problemas de consumo es una persona que necesita ayuda”. “Eso es el Plan Más Vida, la posibilidad de tender una mano, y que se tenga un lugar donde recurrir, con la asistencia rápida de profesionales ante el flagelo”, añadió el mismo.



Continuando, el titular del Ejecutivo ponderó el programa provincial sosteniendo que “este es el camino”, en contraste con debates del Gobierno nacional que hacen alusión a “cuánto ponemos en represión y cuánto en la cura”.



En otro orden de temas, Valdés llamó a hacer frente a la problemática de manera mancomunada entre distintas instituciones, como organismos nacionales, provinciales y municipales, y la Iglesia. Por último, el mandatario instó a la comunidad a concientizar sobre la cuestión que atañe al problema de las adicciones, “brindar cura, trabajar y apostar por una mejor calidad de vida”.



Miguel Olivieri



El ministro de Coordinación y Planificación, Miguel Oivieri, manifestó que la lucha contra las drogas no debe limitarse a medidas punitivas, como la persecución a traficantes, sino también a través de asistencia a quienes sufren adicciones. “De eso se trata +Vida, que no solo reprimamos la oferta sino también reduzcamos la demanda”.



“Desde el Estado tenemos que generar respuestas eficaces, donde las familias que atraviesan este flagelo tengan dónde recurrir”, siguió el ministro, agregando que el objetivo del plan es sumar más profesionales de la salud mental en cada localidad.



A la vez, declaró que para que el trabajo rinda frutos debe haber una comunión entre el gobierno, los municipios, las iglesias y organizaciones específicas del tema porque “si no tocamos la problemática de los consumos, nunca vamos a poder salir”.



“Nosotros hacemos política desde el Estado, que está direccionada a mejorar la calidad de vida. Y sin lugar a dudas, este es un programa que nos da más vida”, cerró.



Silvana Vischi



Al momento de su alocución, la coordinadora del Plan Provincial + Vida, Silvana Vischi resaltó la importancia de los centros en las diferentes localidades de la provincia ya que “estos lugares son un espacio para que los ciudadanos puedan contar con herramientas de ayuda”.



“Este es un proyecto grande que se realiza en toda la provincia”, indicó y para concluir, Vischi dijo que “somos un gran equipo que viene trabajando hace varios años con el objetivo que pueda crecer la atención en esta problemática”.



Acto y entrega de subsidio



En el marco del acto, en el inicio lugar tuvo lugar la bendición de las flamantes instalaciones, por parte del párroco Jorge Espíndola.



Seguidamente, el gobernador Gustavo Valdés entregó un subsidio de más de 8 millones de pesos, canalizado con fondos de Lotería Correntina, a la Parroquia San José, destinado a la renovación del piso y el techo del salón parroquial.



Luego, Valdés y los presentes procedieron al tradicional corte de cintas para dejar inaugurado oficialmente el Centro de Día y el cierre se dio con la recorrida por el lugar.



Entrega de bienes de capital a emprendedores



Prosiguiendo con su agenda en la ciudad fronteriza, en las instalaciones del Club Barraca, Valdés presidió el acto de entrega de bienes de capital en el marco del programa “Emprendedores Somos Todos”.



En total, fueron 16 los beneficiarios en esta oportunidad, quienes se dedican a distintos rubros y recibieron bienes como máquinas de coser, sublimadoras, una hormigonera, hornos, heladera exhibidora y amasadoras.



El gobernador Gustavo Valdés, expresó en el acto, que “a veces se cree que el emprendedor que está todo el día trabajando no necesita ayuda, pero nosotros creemos que no, por el contrario, emprender es fundamental, y sobretodo que tengamos la fuerza” y dirigiéndose a los emprendedores les dijo: “aunque te vaya mal, levántate y seguí”.



“Este es un envión, un empujón, porque sabemos que el mundo está lleno de héroes anónimos, de esa gente que quiere progresar y salir adelante”, puntualizó Valdés y a la vez remarcó que “si a los emprendedores no les va bien, nosotros vamos a acompañarlos en la próxima y en la próxima”.



“Hay muchos exitosos que salieron de Emprendedores Somos Todos, y espero que este sea el puntapié inicial para que ustedes sigan teniendo éxito y no bajen los brazos, sigan pensando en el futuro y sigan trabajando”, concluyó el Mandatario.



Por su parte, la coordinadora del programa, Lourdes D'Arrigo, puso de relieve que los emprendedores junto a sus familias, “trabajan para el desarrollo económico de Paso de los Libres y para mejorar día a día la calidad de vida”



“Fomentamos la cultura del trabajo como valor fundamental y desde el Gobierno Provincial les facilitamos estas herramientas para que tengan mayor stock y puedan colocar sus productos en el mercado, enfatizó D'Arrigo, resaltando además que a los emprendedores se los acompaña permanentemente con capacitaciones, asesoramiento técnico y se los orienta en marketing, todo para “fortalecer la dignidad de ustedes a través del trabajo”.



Presencias



Acompañaron al gobernador Valdés, los ministros, de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, de Desarrollo Social, Adán Gaya, de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez y de Turismo, Alejandra Eliciri, la coordinadora del Plan Provincial + Vida, Silvana Vischi, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores provinciales, el viceintendente, Marcelo Cuevas, concejales, autoridades comunales y público en general.