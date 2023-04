Se realizó la Jornada Provincial de Unidades Hospitalarias de Procuración y Trasplante

Miércoles, 12 de abril de 2023

La actividad se dio en el marco de la conmemoración por el aniversario N° 29 del Cucaicor. Se trató de una capacitación en la que también se abordaron los nuevos programas del Incucai.





El Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Corrientes (Cucaicor), dependiente del Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, realizó hoy la Jornada Provincial de Unidades Hospitalarias de Procuración y Trasplante.



Esta actividad de capacitación, que se realizó en el salón auditorio del hospital de Campaña Escuela Hogar, se dio en el marco del aniversario N° 29 del Cucaicor.



La apertura de la jornada estuvo encabezada por la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Alicia Pereira, quien en principio transmitió el saludo del ministro Ricardo Cardozo que, por cuestiones de agenda, no pudo asistir. La funcionaria remarcó “más que nada la importancia del trabajo del titular del Cucaicor Héctor Álvarez y de todo su equipo, sobre todo por el impulso en cuanto a la donación de tejidos y órganos y trasplantes”. “El Cuicaicor cuenta con todo el apoyo de la Provincia y del Ministerio de Salud Pública”, agregó.



La subsecretaria hizo una mención especial “a los hospitales involucrados en esto, con las Unidades Hospitalarias de Procuración y Trasplantes, no solo por el trabajo realizado sino también por la sensibilidad con la que cual abordan a los familiares de los donantes”.



En esa línea, dijo que “en el proceso de la procuración de órganos y tejidos intervienen muchas personas e instituciones (como la Policía, el aeropuerto y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, entre otros)” y destacó que hospital Escuela “es el principal a nivel nacional en cuanto a la donación de órganos por millón de habitantes”.



“Para nosotros, como parte del Ministerio de Salud Pública, nos llena de orgullo este equipo de trabajo, no solo los de la capital, sino también todos los del interior, ya que todos realizan un gran aporte”, enfatizó y, por último felicitó a la doctora Camila Pisarello, del equipo del Cucaicor, quien recientemente se capacitó en España sobre donación de órganos y ahora volcará su experiencia en Corrientes.



Por su parte, el titular del Cucaicor, Héctor Álvarez, dijo: “Más que una jornada de capacitación es un encuentro para empezar a tomar directivas de los últimos programas que está implementando el Incucai y por eso la importancia de los directores de los hospitales de la provincia que cuentan con las Unidades de hospitalarias de procuración y Trasplante estén presentes”.



Por último, el director del hospital de Campaña, Alberto Arregín agradeció “a todos los médicos y profesionales de la provincia que están presentes” y los instó a “que sigan trabajando con ahínco para esta gran apuesta como lo son las Unidades de Procuración y Trasplantes”.



Tras la apertura, prosiguió la jornada con la presentación de la Ley N° 27447, haciendo hincapié́ al capítulo V que habla de los servicios de Procuración. Creación de las Unidades de Procuración y Trasplante en Corrientes, a cargo de Héctor Álvarez.



Presentación de la Resolución N° 1642/2022 del Ministerio de Salud de la Nación referido a las Directrices para el proceso de procuración de órganos y tejidos en establecimientos asistenciales, a cargo del doctor Emiliano Alfonso.



Por último, Programa Nacional de Donación en Asistolia. Estrategia de implementación en Corrientes. Experiencia de DAC en Murcia España, a cargo de Camila Pisarello.