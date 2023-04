La policía investiga una violación en grupo a dos niñas de 14 años por una decena de adolescentes Martes, 11 de abril de 2023 La policía investiga una violación en grupo a dos niñas de 14 años en la que han participado entre 10 y 12 adolescentes en Logroño. Los presuntos agresores, de los que la policía aún no ha informado del número exacto, tienen entre 13 y 16 años, según han señalado este martes fuentes de la investigación. Cinco de ellos, todos varones, han sido ya detenidos y en las próximas horas pasarán a disposición judicial, aunque sigue abierta la investigación. Los hechos ocurrieron este domingo en un bajo de un edificio de la avenida de Navarra, cerca del casco antiguo de la capital riojana, según han precisado medios locales.



Los presuntos atacantes, según las primeras pesquisas, quedaron con las víctimas en un lugar cercano al inmueble, el número 16 de dicha calle, y tras haber mantenido un primer contacto por redes sociales. Cuando estas llegaron, sobre las 20.15 horas, fueron agredidas sexualmente. Una hora y media después, las menores se encontraron con unos agentes de la Policía Local de Logroño y relataron todo lo sucedido. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tres patrullas, que lograron identificar a algunos de los supuestos agresores que todavía se encontraban allí.



Lo acusados que son menores de 14 años han quedado bajo la tutela de sus padres, y los mayores de esa edad han sido detenidos. La investigación, que se encuentra bajo secreto sumarial, está a cargo de la Fiscalía de Menores de La Rioja, que una vez terminada la remitirá al Juzgado de Menores. La investigación policial ha conmocionado a la ciudadanía riojana, apenas 10 días después de conocer el veredicto de culpabilidad a Francisco Javier Almeida por el asesinato y agresión sexual a un niño de Lardero en 2021.





Las denuncias de violaciones múltiples a mujeres han crecido en los últimos años. Los datos disponibles, publicados por primera vez por el Ministerio de Interior en 2019, señalan que entre 2016 y 2021 estos delitos han pasado de 371 a 573, con un descenso únicamente en 2020, debido a los confinamientos por la pandemia. Estas agresiones representan el 4,3% de la delincuencia sexual y, de ellas, el 1,4% son cometidos por tres o más violadores. Pero estos datos solo señalan la punta del iceberg de esta lacra, que entre 2016 y 2021 acumula 2.691 (1.829 cometidas por dos agresores y 862 por tres o más).



Todas estas cifras son generales y no especifican en cuántos de estos casos las víctimas eran niñas o adolescentes. No obstante, entre los menores de edad es donde más está creciendo la violencia sexual y las menores cada vez representan un porcentaje mayor de estas víctimas. Solo ellas son la mitad de todas las victimizaciones que se conocen; en 2021 hubo 3.805 víctimas de delitos sexuales entre los cero y los 13 años, y 4.512 de entre 14 y 17 años.