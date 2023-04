Nueva reunión de "acercamiento" pero Suteco confirma paro de 48 hs

Martes, 11 de abril de 2023

Fue la continuidad del Primer Encuentro, en el que se había definido un cuarto intermedio el pasado viernes 31 de marzo.

Este martes 11 de abril desde las 9:30 horas en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, la Junta Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), asistió a la Segunda Audiencia de Acercamiento con representantes de los Ministerios de Educación y de Hacienda de la Provincia.



Tras la Segunda Audiencia, el secretario general Fernando Ramírez definió que “es difícil alcanzar un acuerdo cuando envían a un asesor legal del Ministerio de Educación, sin capacidad de decisión y sin ningún tipo de resolución”. Por lo que anunció que el SUTECO activará un nuevo paro provincial docente de 48 horas para este jueves 13 y Viernes 14 de abril.



En la Audiencia “hicimos los planteos de rigor: que las escuelas se caen a pedazos; que con el 1,2% de presupuesto provincial es imposible que se solucionen los problemas que tienen los docentes para trabajar en lugares dignos. Que el conflicto por la mejora del salario no está resuelto: deben resolver los $600.000 anuales que le quitan a cada docente porque no le pagan el piso nacional en el segundo cargo, que ocurre desde 2020. Que Corrientes paga los peores salarios docentes del país, además liquida el haber en tres cuotas y con montos en negro”, sintetizó.



En contacto con la prensa, el titular del SUTECO señaló que “quedó demostrado que el básico se actualizó un 30% promedio en marzo, pero no aumentaba desde octubre de 2022; período en que la inflación superó el 60% hasta ahora. La actualización anunciada en marzo, ya se lo comió la inflación. Además hay un tremendo achatamiento en la escala: entre alguien que recién se inicia en la docencia y otro que tiene 20 años de antigüedad hay una diferencia de solo $5.000 en el sueldo. Por eso exigimos incorporar los pluses al salario básico es otro de los reclamos que hacemos desde hace tiempo”, explicó.



Fernando Ramírez ratificó la “voluntad de diálogo y consenso del SUTECO” para resolver el conflicto por mejoras salariales para los y las docentes”, pero que en la Segunda Audiencia de Acercamiento no hubo respuestas favorables de los representantes del Ejecutivo Provincial.



Por lo tanto, el SUTECO “tiene las inscripciones legales correspondiente y activaremos la medida de fuerza de 48 horas que restan para este mes de abril; a pesar de que la Ministra de Educación quiere amedrentar con descuentos. Los docentes ya respondieron con paros que tuvieron 93% de adhesión”, señaló el Secretario General.



El próximo paro provincial docente de 48 horas definido por el SUTECO se ejecutará este jueves 13 y viernes 14 de abril sin asistencia a los lugares de trabajo, con marchas y manifestaciones en calles, plazas, frente a colegios y en espacios públicos de todas las ciudades de Corrientes.



“Queremos que se resuelva el conflicto, que la escuela esté en paz. Es responsabilidad de nuestra Ministra de Educación y del Gobernador que los docentes tengamos buen salario, que los alumnos tengan las comidas garantizadas, que las escuelas no se caigan a pedazos; que se vuelva a invertir en infraestructura. Hay que discutir un presupuesto educativo en serio”, sintetizó Fernando Ramírez y ratificó que el SUTECO demanda:

• Aumento salarial retroactivo a enero y por arriba de los índices de inflación

• Rechazo al pago del sueldo en tres cuotas y con montos en negro

• Cláusula de revisión mensual para la actualización salarial

• Fondo Compensador Nacional en los dos cargos y en toda la escala en la Modalidad FONID, como se estableció en Paritaria Nacional.

• Pago de salarios atrasados a interinos y suplentes

• 82% móvil hasta en los dos cargos para jubilados

• Beneficio jubilatorio del 4×1 para directivos y preceptores

• Inversión en infraestructura escolar para poner en óptimas condiciones edilicias, sanitarias y ambientales de las escuelas

• Incorporación de porteros, gabinete psicopedagógico, auxiliares docentes a las escuelas

• Prestaciones médicas del IOSCOR en todas las localidades de la Provincia

• Descentralización de Contralor Médico a través de los hospitales públicos

• Fin de las privatizaciones de los servicios de limpieza y de comedores en las escuelas públicas

• Creación de puestos de trabajo para los docentes desempleados.

• Avanzar en todas las escuelas hacia las jornadas escolar completas.