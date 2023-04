Renunció Doman como presidente de Independiente: arde Avellaneda Martes, 11 de abril de 2023 El periodista Fabián Doman, que asumió como presidente del Club Atlético Independiente el 6 de octubre del 2022, renunció esta tarde a su cargo con una carta dirigida a los socios y socias que difundió en su cuenta de Twitter.

A las socias, socios e hinchas de Independiente pic.twitter.com/WwPBHHxGtR — Fabián Doman (@fabdoman) April 11, 2023



En su comunicado, Fabián Doman manifestó que "la crisis económica, deportiva y judicial del club no tiene antecedentes" y que no encontró "las herramientas para ayudar al club", por lo que el vicepresidente primero Néstor Grindetti -intendente de la municipalidad de Lanús- ocuparía su lugar.



"La magnitud de la crisis era más grande de lo previsto y, por sobre todas las cosas, los ingresos económicos mucho menores a lo que se presumía. Los ingresos del marketing son ínfimos a la hora de compararlos con el pasivo de Independiente. No obstante, el club canceló gracias a los aportes deudas por millones de dólares. Compromisos económicos que hicieron posible que tuviera lugar el espacio político que sacó a Moyano no aparecieron ni aparecerán", escribió Fabián Doman, que ganó las elecciones el 2 de octubre de 2022 con un 71,91% de los votos y completó apenas seis meses al frente del club.



Los malos resultados deportivos y el problema económico que se agudizó con el caso de Gonzalo Verón profundizaron la crisis del club de Avellaneda en los días previos al clásico contra Racing.



Las amenazas a los dirigentes de Independiente



