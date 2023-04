“El objetivo de este viaje es que volvamos aliviados a nuestras casas”

Martes, 11 de abril de 2023

La delegación de 20 héroes correntinos que partió hacia las Islas Malvinas el pasado 7 de abril, continúa su periplo por el archipiélago, visitando lugares emblemáticos del conflicto bélico acaecido hace 41 años.

“Queremos agradecer al Gobierno provincial la posibilidad de sanar nuestras almas”, sostuvo el ex combatiente Esteban Flores, quien se desempeña como coordinador del viaje.



Desde este domingo, el contingente de 20 veteranos de Guerra –junto a los periodistas Daniel Toledo y Armando Cattáneo- recorre significativos espacios donde comparten recuerdos y vivencias que datan de 1982, como Puerto Darwin y las áreas de la Playa Gypsy Cove, los montes Kent, Harriet y Dos Hermanas. En el día de la fecha, el mismo grupo tiene previsto dirigirse hacia las alturas del monte Longdon.



En este marco, en declaraciones radiales, ex soldados se refirieron a la experiencia que viven al volver a la isla, luego de 41 años. Por su parte, Eusebio Valenzuela, oriundo de Mantilla, manifestó que junto a sus compañeros “se siente muy contento y tranquilo”, tras su visita al cementerio de Darwin “donde están descansando nuestros camaradas”. “Ver sus nombres en las lápidas fue lo más emotivo y fuerte”, añadió emocionado, el mismo.



Continuando, Héctor Canteros, de Bella Vista, confesó que pasa por “momentos muy emotivos”, ya que “descargué todo lo que tenía adentro durante 41 años”, por lo que “voy a volver liberado a Corrientes”.



A su turno, el coordinador general del viaje y también ex combatiente, Esteban Flores, agradeció al Gobierno provincial “por la posibilidad de que nuestros camaradas puedan sentirse curados, ya que esto sana un montón nuestras almas, y podemos volver aliviado a nuestras casas”.



Cabe recordar que la delegación que se encuentra en el archipiélago, hasta el próximo 13 de abril, es el tercer contingente que se dirige al mismo destino por medio del Gobierno de Corrientes, a través de la Dirección Malvinas Argentinas. En este caso particular, este viaje estuvo programado para realizarse en 2020, y fue concretado este año, debido a los inconvenientes acaecidos por la pandemia de Covid-19.