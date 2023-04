Excombatientes correntinos en Malvinas: recorrieron el cementerio y el campo de batalla

Lunes, 10 de abril de 2023

Los veteranos de Guerra recorrieron durante las últimas horas el Puerto Darwin y las áreas de la Playa Gypsy Cove, los montes Kent, Harriet y Dos Hermanas, zonas donde tuvieron lugar batallas contra el ejército británico.

En los días venideros los ex soldados continuarán los recorridos a lugares claves, en los que seguramente cada uno de los presentes compartirá sus recuerdos y vivencias de guerra.



Como estaba previsto, los 20 correntinos ex combatien­tes, junto a los dos periodistas, que llegaron a las Islas Malvinas en las últimas horas, visitaron este domingo el Cementerio Darwin, donde se encuentran las tumbas de sus compañeros de Guerra. Y este lunes visitaron cuatro zonas donde se disputaron batallas, que se encuentran en inmediaciones de Puerto Argentino, ubicado en la Isla Soledad.



Junto al contingente de veteranos el domingo, el periodista de radio Sudamericana, Daniel Toledo, y el camarógrafo de la Dirección de Información Pública, Armando Cattáneo, visitaron el lugar en donde se encuentran los restos de los soldados argentinos caídos en combate.



Con respecto a la visita que realizaron al Cementerio, el periodista Daniel Toledo, indicó que “fue el momento más tocante y emotivo, hasta ahora, porque es algo muy íntimo de cada uno, sobre todo porque muchos tenían amigos de trinchera que fallecieron y les prometieron volver en algún momento, y lo cumplieron”.



"El cementerio Darwin está ubicado en un lugar bastante alejado de la zona urba­nizada de Puerto Argentino, ciudad capital de las Islas Malvinas, a unos 90 kilómetros aproximadamente. El acceso no es sencillo, ya que se debe conducir a unos 50 km/h por un camino de pavimento y ripio".



"Hubo mucha gente quebrada por la emo­ción y los recuerdos, como es de esperarse", destacó Toledo. Y añadió que minutos antes de retirarse del lugar, hubo un homenaje a los caídos en combate con entonación del Himno Nacional Argentino, al tiempo que caía una leve "aguanieve" sobre los rostros emocionados de los excombatientes.



Por otra parte, Toledo indicó que este lunes “visitamos una especie de bahía llamada Gypsy Cove, que se encuentra atrás de Puerto Argentino, donde uno o dos estuvieron en ese lugar y recuerdan lo vivido, y de ahí fuimos al Monte Harriet”, lugar de enfrentamiento militar en 1982 que tiene 291 metros sobre el nivel del mar.



“Todos subieron hasta la cumbre, fuimos a ese lugar porque ahí estaba la tropa argentina que resistía de los ataques británicos que venían desde abajo, por mar (desde barcos) o tierra por la parte de atrás (desde los montes Las Dos Hermanas y Kent)”, manifestó el periodista correntino.



Lo llamativo es que en estos últimos lugares, los veteranos de guerra encontraron elementos que antes pertenecieron a soldados argentinos. Se observaron borceguíes, elementos de comunicación y hasta cuero de animales.



“Es un viaje sanador, porque estos hombres por fin cierran una etapa de sus vidas inconclusa”, sostuvo Toledo.