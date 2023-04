Boca presentó a Jorge Almirón como DT: "Vine al club más grande de Argentina"

Este lunes, Boca presentó a Jorge Almirón como nuevo entrenador del primer equipo. En conferencia de prensa, e DT le agradeció a Juan Román Riquelme por la oportunidad, con el compromiso de rescatarlo de la crisis futbolística que atraviesa.



"No hay mucho tiempo, hay que dar vuelta la página y recuperarse de la derrota contra Colón. Estoy agradecido a Román por esta oportunidad, que fue el contacto directo", dijo Almirón en su primera conferencia de prensa.



"Yo sabía que iba a venir a este club. Hace unos años me saqué una foto porque sabía que se iba a dar. Estoy preparado para asumir este compromiso", indicó el flamante entrenador Xeneize.



Además, Almirón estuvo presente este domingo en un palco de La Bombonera en la derrota por 2 a 1 ante Colón de Santa Fe, por la 10ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, y hoy dirigió su primera práctica con vistas al partido del próximo miércoles, el clásico contra San Lorenzo que se jugará en el Nuevo Gasómetro.



"Hoy conocí a los jugadores, entré al estadio, había hinchas ahí y eso emociona. Los hinchas esperan que esto mejore y lo vamos a hacer. A partir del miércoles hay que ir demostrando", señaló el ex DT de Lanús, Independiente y San Lorenzo.



"Este club y la gente demandan. Los jugadores saben que estamos en el club más grande del país y hay que estar a la altura", apuntó Jorge Almirón.