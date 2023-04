Según Navarro Montoya, "Boca busca un gran técnico"

Viernes, 07 de abril de 2023

Carlos Fernando Navarro Montoya anunció el miércoles pasado que el Xeneize estaba muy próximo a presentar al nuevo entrenador.

El Mono, de estrecha relación con los miembros del Consejo de Fútbol, generó incertidumbre y suspenso con sus comentarios. Ahora, como panelista del programa F90 de ESPN, brindó su postura completa.



“Siguen en la misma ruta, están buscando ese gran técnico, ese gran nombre. Evidentemente si no lo nombran es porque se han demorado varias cuestiones. Había que buscar a (Marcelo) Bielsa, (José) Pekerman, (Mauricio) Pochettino. Bielsa está descartado porque va a Uruguay, hay que ver si lo llamaron”, fue la apreciación del ex arquero que también desestimó de este grupo a Jorge Almirón, quien se sumó a la danza de nombres en las últimas horas, y añadió a Jorge Sampaoli.





Navarro Montoya insistió: “Debe ser un entrenador inobjetable. Lo dijo Chicho (Serna) en su momento y lo que creo es que deben buscar Boca de forma urgente para cambiar el modelo que venía transitando de hace un tiempo y dijeron que iban a modificar. Que iban en búsqueda de un técnico de jerarquía”.



Cuando le mencionaron la chance de Carlos Bianchi, de quien informaron que se hallaba de vacaciones en Italia luego de pasar los últimos meses en Francia, el Mono opinó: “Yo no lo tenía porque asocié que ya está afuera del círculo. Su vara es para la batalla final, no para este momento. La batalla final en Boca en este año político comienza a partir de cómo son las fórmulas. Todavía hay tiempo. De hecho Román jugó de esa manera (por las elecciones de 2019)”.



El ex guardameta que ganó cinco títulos en el Xeneize volvió al punto: “De los descartados y los que hablamos, queda Pekerman. No es información, es una presunción dentro de la búsqueda del Consejo y de Román, que es inobjetable”. Fabricio Coloccini, Patricio Camps y Nicolás Medina serían los acompañantes de Pekerman, que se encuentra disfrutando de tiempo libre en Mendoza, dentro de su cuerpo técnico.