Cuáles son los 13 modelos de motos con valores congelados hasta fines de mayo

Jueves, 06 de abril de 2023

El programa oficial estableció una pauta de precios del 3,2% mensual promedio hasta el 30 de junio de 2023.

En los tres meses acumulados del año se patentaron 124.791 unidades, un 13,4% más que en el mismo período de 2022.

En el marco del programa Precios Justos, el Gobierno acordó con empresas terminales de motovehículos mantener los precios fijos de 13 modelos motos y, al mismo tiempo, estableció un sendero del 3,2% mensual para otros modelos seleccionados de las empresas participantes.



Las empresas que participan del acuerdo son Okinoi, Yamaha, Pagoda, Gilera, Betamotor, Dragon, Corven, Motomel, Mar Maquinarias, Importadora Mediterranea, Honda, Zanella y FAMSA. Los 13 modelos de motos seleccionados mantendrán sus precios fijos -desde $315.100 a $653.900- hasta fines de mayo.



Todos los valores son precios sugeridos de venta al público con IVA. Estos valores no incluyen los costos adicionales de registro ante la autoridad competente y otros cargos de las concesionarias.



Precios Justos fue renovado en febrero de este año, según el Gobierno, con el objetivo de reducir la expectativa inflacionaria. El programa oficial estableció una pauta de precios del 3,2% mensual promedio hasta el 30 de junio de 2023. La nueva versión del programa de precios comprende 15 sectores de la economía: Consumo Masivo, Indumentaria, Calzado, Hogar, Construcción, Celulares, Pequeños electrodomésticos, Educación, Canasta Escolar, Insumos industriales, Textiles, Motos, Bicicletas, Medicamentos y Venta por catálogo.



Ventas en crecimiento

La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que durante marzo se patentaron 48.044 motovehículos. La cifra representa un crecimiento interanual del 13,5% (en marzo de 2022 se habían registrado 42.341 unidades).



Si la comparación es en meses consecutivos, el crecimiento alcanzó el 35% ya que en el pasado mes de febrero se habían registrado 35.584 unidades (sin embargo, marzo tuvo 22 días hábiles contra los 18 que tuvo febrero). De esta forma, en los tres meses acumulados del año se patentaron 124.791 unidades, un 13,4% más que en el mismo período de 2022, en el que se habían registrado 110.060 vehículos.



En cuanto a la participación, se observan cambios relevantes en los primeros puestos: Honda siguió liderando el mercado con 9.547, seguida ahora por Corven, que con 7.004 unidades alcanzó el segundo puesto y dejó a Motomel, con 6.787 en el tercer escalón. El cuarto lugar ahora es ocupado por Gilera, con 5.267 unidades y Zanella, que estuvo tercera durante gran parte de 2022, cerró en marzo el top five con 4.985 unidades.



También hay cambios en el ranking del modelo más patentado con respecto a febrero, la Corven Energy 110 By Corven escaló a la primera posición y la Honda Wave 110, histórica líder de años anteriores que lideraba cómodamente, quedo ahora segunda. La Gilera Smash, subió en marzo un escalón y esta tercera, y dejó en la cuarta posición la Motomel B110. Al igual que el mes pasado, cierra los primeros cinco puestos la Keller KN 110-8.