Una de las hijas del Tata Martino reveló las razones por las que no aceptó dirigir Boca Jueves, 06 de abril de 2023 El ex DT de México era la gran apuesta de Riquelme para reemplazar a Ibarra al frente de Boca. Sin embargo su rechazo sorprendió a todos.

Una vez aplacada la controversia que rodeó a la decisión de Gerardo "Tata" Martino de rechazar el ofrecimiento de Boca Juniors para dirigir a su primer equipo, una de las hijas del ex DT de las selecciones de Argentina y México contó cómo fueron las negociaciones con el Xeneize y reveló los motivos que lo llevaron a declinar la oferta.



Noel Martino contó algunos detalles de cómo vivó la familia del entrenador esas 48 horas frenéticas que terminó con la negativa del Tata.



La hija del DT dio a entender que su papá no estaba con ánimo de enfrentar el desafío que implica dirigir a Boca en este momento y que por eso decidió priorizar su tranquilidad y la de su familia.



“Fueron años de mucha exposición, después se apaciguó un poco por dirigir afuera. Ahora como que nos habíamos olvidado y en las últimas 48 horas fue todo una vorágine”, aseguró Noel acerca de esos dos días en los que su apellido estuvo en todos los canales e TV y portales de noticias.



Tras la salida de Hugo Ibarra, Juan Román Riquelme, principal responsable del fútbol de Boca, pensó en Martino, un técnico de nivel para afrontar un año lleno de desafíos, con Copa Libertadores incluida.



Mientras avanzaban las negociaciones, el Tata siempre estuvo en su casa de Rosario y varios medios se acercaron para tratar de entrevistarlo. La familia, también se vio alterada por la alta expocsción.



“Nacimos con esto, toda la vida vivimos de esta manera. Nunca nos llevamos una sorpresa para mal. Toda la vida vivimos en la misma casa, entonces todo el mundo sabe dónde vivimos. Han tocado timbre y se han acercado. Desde mi viejo, y su ejemplo de lo cercano que es con todo el mundo, el hace las mismas cosas, va a los mismos cafés, tiene los mismos amigos”, detalló Noel diálogo con el canal Telefe de la ciudad santafesina.