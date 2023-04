Jey Mammón llegó a Madrid y lo esperaban periodistas en el aeropuerto: qué dijo

Jueves, 06 de abril de 2023

El conductor viajó tras la polémica por la denuncia de Lucas Benvenuto y cuando llegó a Barajas lo rodearon. "Ya di todas las notas que tenía que dar", contestó.



Jey Mammón viajó a Madrid, en principio, para unas vacaciones tras el escándalo que se produjo en Argentina por la denuncia de Lucas Benvenuto sobre abuso sexual ocurrido cuando era menor de edad. El conductor, que dejó de trabajar en los medios locales, se encontró con periodistas en el aeropuerto de Barajas.



"Me siento un poco asediado porque vine a descansar un poquito y me encontré con ustedes", expresó el otrora conductor de "La peña del morfi" al dar con periodistas de El Trece.





Jey Mammón huyó del país: quién viajó en el mismo vuelo

"No voy a contestar más. Ya di todas las notas que tenía que dar", subrayó ante las preguntas que recibió, no sólo sobre su futuro laboral sino también sobre su relación actual con el público argentino a partir de la denuncia por abuso sexual que reveló Lucas Benvenuto, a quien definió como "un vínculo hermoso" que inició desde antes que el joven tuviese 18 años.





"Los argentinos, como viste, me tratan bárbaro. Ustedes son periodistas, les deseo lo mejor. Les dije que no voy a hablar más y, por lo pronto, esperaría que lo entiendan", sentenció Mammón, mientras intentaba tomarse un taxi.



Ante las disculpas de las periodistas Mammón convino: "No es 'lamentablemente' tu trabajo, tu trabajo es hermoso pero hasta acá terminó mi parte con ustedes".



"Vine a Madrid para irme. La voy a hacer acá la escala, la voy a hacer afuera. No vine a vivir, vine a pasar unos días, a relajarme un poco", resumió.