Francisco lavó y besó los pies de doce menores en un correccional de Roma

Jueves, 06 de abril de 2023

Recordando el gesto de Jesús en la Última Cena, esta tarde el papa Francisco lavó y besó los pies de doce menores detenidos en el correccional de Roma donde ya estuvo en 2013, en su primera Semana Santa.





El papa Francisco, de 86 años, lavó los pies a doce menores -diez chicos y dos chicas- reclusos en el correccional de Casal del Marmo en Roma, hasta donde acudió esta tarde a celebrar la misa de Jueves Santo, tan solo 5 días después de que le hayan dado de alta del Policlínico Gemmelli de Roma, donde estuvo internado por una infección pulmonar.



Francisco ha entrado en silla de ruedas al centro penitenciario -donde ya estuvo hace 10 años en su primera Semana Santa como Papa en 2013- y fue recibido por el sacerdote capellán penitenciario, Nicolò Ceccolini.



El Pontífice anunció a los menores que iba a lavarles los pies como lo hizo Jesús con sus discípulos. "Espero conseguirlo porque no puedo caminar bien", señaló, no sin humor.



Los jóvenes estaban sentados en un palco situado en alto a la altura del torso del Pontífice para evitar que tuviera que agacharse cada vez ante cada uno ellos. Con cuidado, el Pontífice lavó y besó sus pies.



En la capilla, ante un centenar de internos, funcionarios y trabajadores del correccional donde rompió moldes hace una década lavando los pies a una joven mujer musulmana, el Papa improvisó la homilía para recordar a los menores internados que "el Señor está siempre de su lado" y que "nunca se asusta" de lo que tienen dentro.



Francisco explicó así que lavar los pies "no es un gesto folclórico" sino "un gesto que anuncia" cómo se tiene que ser. Además, denunció las "injusticias" del mundo como que haya "gente sin trabajo" o "sin dinero para comprar medicación".