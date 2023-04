Así serán los servicios municipales en Semana Santa Jueves, 06 de abril de 2023 La recolección de residuos será normal ambos días y habrá guardias en otras áreas operativas. En cambio, no habrá atención en la ACOR, la Caja Municipal de Préstamos, el CEL, las SAPS, y otras dependencias administrativas.

La Municipalidad de Corrientes informa acerca de la prestación de los servicios municipales teniendo en cuenta el día no laboral de este jueves 6 (Jueves Santo) y el feriado nacional por el Viernes Santo del 7 de abril venidero.

Desde la secretaría de Ambiente se dio a conocer que el servicio de recolección de residuos se realizará normalmente tanto el jueves como el viernes próximo. Lo mismo ocurrirá con la recolección diferenciada de los días viernes, que abarca a varios barrios de la ciudad.



La actividad de los diferentes Puntos Verdes será también normal, mientras que habrá guardias en las áreas de Barrido, Contralor Ambiental, Calidad Ambiental y Espacios Públicos.



En cambio, no habrá atención en Documentación Sanitaria ni tampoco en el Centro de Control Bromatológico.

El Tribunal Municipal de Faltas funcionará con una guardia que atenderá de 9 a 15, sólo para trámites urgentes referidos a secuestros comunes de vehículos.





La dirección general de Defunciones hizo saber que atenderá al público con una guardia que funcionará el jueves y viernes, de 7 a 19, en su oficina ubicada en 25 de Mayo 1132 (Palacio Municipal), para trámites referentes a inhumaciones, introducción de cenizas y traslados de carácter urgente. En tanto que los cementerios, San Juan Bautista del barrio Virgen de los Dolores y San Isidro Labrador de Laguna Brava, abrirán también en la misma franja horaria para visitas e inhumaciones.

Los centros de atención turística funcionarán con guardias el jueves 6 de abril, de 14 a 22, en las plazas Vera y Cabral, mientras que en la Terminal de Colectivos habrá guardia de 14 a 20. Mientras que el viernes 7 de abril se atenderá en las plazas Vera y Cabral, de 7 a 22, y en la Terminal de Colectivos, de 8 a 20.

Se recuerda que el centro de atención de Punta Tacuara se encuentra cerrado por obras, y por lo tanto el servicio de Eco Bicis que allí acostumbra a funcionar se encuentra suspendido por el momento.

También habrá guardias en las áreas de Tránsito, Transporte, Guardia Urbana y Servicio de Emergencia Municipal (ambulancias).

Las Ferias de la Ciudad funcionarán normalmente el jueves 6 de abril, oportunidad en que los puesteros estarán de 8 a 13 en la plaza Torrent, mientras que el viernes Santo no habrá actividad.

El mercado de Abasto (El Piso) y el mercado de Productos Frescos abrirán el jueves sólo de 7 a 13, mientras que el viernes no habrá atención. En tanto que los paseos de compras de El Piso, Zona Norte (San Gerónimo), Ex Vía, Av. Pomar (frente al Hipermercado): trabajarán normalmente el jueves, de 9 a 21, y el viernes no abrirán sus puertas.